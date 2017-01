En espera de nueva tarifa para transporte en Matamoros

Pues los concesionarios están trabajando sin utilidades ante el incremento al diésel, dijo el líder en el rubro, Gilberto Tapia Alvarado

Por: Ángel Arias/ Matamoros El Día Sabado 07 de Enero del 2017 a las 13:47

En espera de nueva tarifa para transporte en Matamoros, dijo el secretario general del Frente Único de Trabajadores de Autos de Alquiler, Microbuses, Maxitaxis y Conexos, Gilberto Tapia Alvarado.

Autor: Ángel Arias

Matamoros, Tamaulipas.- Los concesionarios están trabajando sin utilidades ante el incremento al diésel, por lo que es urgente que el Gobierno del Estado realice un estudio socioeconómico y en base a esto, fijar una nueva tarifa para el transporte urbano, dijo el secretario general del Frente Único de Trabajadores de Autos de Alquiler, Microbuses, Maxitaxis y Conexos, Gilberto Tapia Alvarado.



“No estamos exigiendo un incremento específico para que nuestra actividad sea costeable, pero sí pedimos que a la mayor brevedad posible se haga ese estudio, pero que se haga por regiones, porque en cada parte del Estado la situación es diferente en cuanto al costo de operaciones”, dijo.



Explicó que están preparando una reunión con todos los concesionarios de esta organización, y que posteriormente buscarán dialogar con funcionarios de la Subsecretaría del Transporte para plantearle su situación.



Resaltó que se les atienda, porque de por sí la situación era ya insostenible antes del incremento al diésel porque cuando mucho, cada concesionarios tenía un margen de utilidad del 15 por ciento, pero ahora va a ser más crítica porque ese porcentaje se lo va a llevar el combustible, y la cascada de aumentos en los aceites y refacciones.



“No hemos hablado de que se tenga que llegar al grado de parar algunas unidades, o reducir recorridos en las rutas para ahorrar combustible y no tener tantas pérdidas, pero de no haber una respuesta pronto del parte del Gobierno del Estado, tendremos que hacerlo para seguir trabajando”, comentó.



Pero aclaró que lo primero a que están esperando, es ver qué resulta de la reunión que tendrán con los funcionarios del Gobierno estatal.



“Pero no podemos esperar mucho, porque si hay algo que no se ajuste a nuestras necesidades, tendremos que hacer algo, porque ahorita con los aumentos a los combustibles y con el poco pasaje que hay por las vacaciones escolares, estamos trabajando en ceros”, concluyó.