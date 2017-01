Nadie le cree a Peña Nieto

Por: Alma Niger El Día Viernes 06 de Enero del 2017 a las 22:08

Vana fue la explicación que dio el Presidente Enrique Peña Nieto en torno al aumento a las gasolinas, la noche del pasado jueves en cadena nacional. Y es que nadie se traga el cuento de que dicho incremento “fue para beneficio de México”. Peor aún el mandatario nacional ha sido severamente criticado por lanzar la pregunta de “¿Qué habrían hecho ustedes?”, tratando de justificar la acción llevada a cabo. Eso ha generado que mucha gente se ponga a contestar en las redes sociales que lo que se habría hecho sería bajar el gasto público, disminuir los excesivos sueldos de legisladores, secretarios, subsecretarios, y demás funcionarios de alto nivel de todas las esferas gubernamentales. Vender el avión presidencia, vende incluso la mentada Casa Blanca, así como dejar de darle dinero a los partidos políticos y confiscar los bienes de los ex gobernadores corruptos. Con eso se evitaría el “gasolinazo” y alcanzaría para mucho más cosas en beneficio del pueblo. Pero claro, eso no lo hará nunca el gobierno, porque no le conviene. Prefiere mejor seguir jodiendo al pueblo.

APRUEBA CONGRESO EXHORTO AL EJECUTIVO FEDERAL

Y siguiendo con el tema del gasolina en sesión celebrada por parte de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, se aprobó girar un exhorto al titular del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que se reduzca en al menos un 50 por ciento las cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicables a los combustibles automotrices, en beneficio de las familias tamaulipecas. Fue el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Carlos Alberto García González, quien presentó la Iniciativa de Punto de Acuerdo, que resultó aprobada por cinco votos a favor y dos en contra de los legisladores Alejandro Etienne Llano y Rafael González Benavides.

EXPLICANDO EL CASO

Durante la exposición general de la acción legislativa, García González, destacó que desde el 2015, se ha observado un crecimiento exponencial en la recaudación del IEPS de los combustibles automotrices, muy por encima de los ingresos estimados en la Ley de Ingresos, mismos que se han convertido en una fuente extraordinaria de recursos fiscales para el gobierno federal. Se explicó que para el 2016, los ingresos recaudados al mes de noviembre, ascendieron a 263 mil 545.6 millones de pesos, cantidad que ya rebasó lo estimado para todo el año en 54 mil 159.5 millones de pesos. Comentó que para el caso de Tamaulipas, los precios promedio de la gasolina Magna serán de 15. 88 pesos por litro y la Premium de 17.62, así como el diésel de 16.97 pesos.

FELICITA RIVAS A ENFERMERAS

El Presidente Municipal de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar, visitó este viernes el Hospital General, el Hospital Civil y el Hospital San José, a fin de felicitar a las enfermeras en su día. El alcalde reconoció la noble labor de las enfermeras (y los enfermeros también), a la vez que les anunció que el próximo martes 10 de enero se les realizará el tradicional festejo por su día, esto en el Centro Cívico de Nuevo Laredo. Cabe señalar que en México se celebra desde 1931 este día por el médico José Villagrana, quien dijo que la enfermera era un regalo de los Reyes Magos para los enfermos, por lo que cada 6 de enero se les festeja a nivel nacional.

CELEBRAN EN GRANDE DÍA DE REYES

Pese al intenso frío que se vivió este viernes en Nuevo Laredo, el festival del Día de Reyes organizado por el Sistema DIF Nuevo Laredo en coordinación con el gobierno municipal, resultó todo un éxito, toda vez que acudieron más de 5 mil chamacos a divertirse en grande con el variado “show” que se ofreció, así como con la rifa de regalos y lo que se les ofreció como convite. El acto estuvo encabezado por la presidenta del DIF, Adriana Herrera de Rivas, quien estuvo acompañada de su esposo el Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, y sus hijas. Igualmente estuvieron miembros del Cabildo y demás funcionarios municipales. Mucha diversión y entretenimiento en este clásico festejo.

RECOMIENDAN TAPAR TUBERÍAS

Directivos de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) recomiendan a la ciudadanía cubrir las tuberías y medidores de agua, esto ante el gélido clima que se ha dejado sentir en la ciudad, y que puede llegar a niveles congelantes, y si esto sucede las tuberías pueden romperse. Así que no está de más tomar en cuenta estas recomendaciones, y así evitar hacer un gasto extra por los rompimientos de tubos, que por cierto ya cuestan mucho, sobre todo los de cobre. Así que ojo con esta situación.

CHISTES DE GASOLINA

Dado a que la gasolina ha sido el tema principal de lo que va de este año, ahí les van unos chistes sobre la misma.

Una niña le pregunta a la mamá: "¿Puedo sacar a dar una vuelta a la perra?"

"Pregúntale a tu padre, porque la perra está en celo y podría ser peligroso".

La niña obedece y le pregunta a su padre, quien responde: "Bueno, pero como la perra está en celo le untamos un poco de gasolina en el lomo para disminuir su olor y no tentar a los perros".

Hecho esto, la niña le coloca la correa a la perra y salen a pasear. A la media hora, la niña regresa con la correa en la mano, y el padre alarmado pregunta por la perra.

"Se quedó sin gasolina en la otra cuadra, PERO HAY UN PERRO MUY AMABLE QUE LA TRAE EMPUJANDO".

AGUAFIESTAS

En una fiesta, un catador de bebidas lleva varias horas impresionando a su público. De pronto, un aguafiestas, después de haber regresado de la gasolinera con una botella, le dice al catador: "¿Puedes decirme qué bebida es esta?"

El catador dándole un trago y haciendo un gesto de repugnancia, contesta: "¡Carajo, esto es gasolina!"

"Ya lo sé, ¿PERO ES CON PLOMO O SIN PLOMO?"

INDIO MATÓN

Llega un indio a un bar y pide un whisky. El camarero le da un whisky y dice: "Whisky no gustar, whisky no pagar."

El camarero le da otro whisky y el indio responde: "Whisky no gustar, whisky no pagar."

Esto ocurre sucesivamente durante cinco veces, hasta que el camarero, totalmente harto le echa gasolina en el whisky.

"Whisky si gustar, whisky sí pagar."

Llega al día siguiente el indio, y el camarero le pregunta que si quería otro whisky como el del día anterior. El indio responde: "NO, YO PEGAR PEDO Y MATAR CABALLO."

Comentarios, chismes y mentadas de mami en almaniger@gmail.com