Estadio Nemesio Diez listo para su reapertura, aunque faltan detalles

Por: Notimex El Día Viernes 06 de Enero del 2017 a las 21:10

Autor: Notimex

Toluca, (Notimex).- Francisco Suinaga, vicepresidente ejecutivo de Toluca, señaló que el estadio Nemesio Diez está listo para ser utilizado, pero aceptó que aún deben hacer unas pruebas en la parte alta, que de salir negativas, se evitará su uso en la fecha dos ante América.

“Tenemos una visita de protección civil debemos tener aprobación para operar, el estadio y la cancha están en condiciones de jugarse, el único tema que debemos ver y lo vamos a resolver la semana que entra, es el segundo nivel de preferente y de general”, dijo.

Esas zonas, comentó, “en cuestión estructural, como son prefabricadas y como no se hizo en sitio la tribuna los prefabricados tiene reforzamientos posteriores al montaje, si no está garantizado al cien por ciento, así sea al 99 por ciento, no se va a ocupar la parte alta de preferente y general”.

“Insisto la prioridad es garantizar la seguridad del aficionado, independientemente de que se pierda en aforo, esto estará listo en dos o tres semanas, sino está listo cien por ciento garantizado esos niveles y esa estructura para el partido del América no se ocupa”, sentenció.

Se tiene planeada la reapertura del estadio Nemesio Diez el domingo 15 de enero cuando los “Diablos Rojos” reciban a las Aguilas, en duelo de la segunda fecha del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX.