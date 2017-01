La vaselina también subirá de precio

Por: Alejandro Margaín El Día Viernes 06 de Enero del 2017 a las 20:11

Este año pinta como yo frente a un lienzo en blanco; de la chi….; Regresando de una visita familiar a Metepec, Edo. De México, con motivo del fin de año, le preguntaba a mi esposa y mis hijos como protestar ante el aumento a la gasolina, y lo que ese aumento provocara en la vida diaria: subirá el transporte, los productos, la comida, etc., en porcentajes que no se comparan al incremento a los salarios. Observaba el paisaje y confirmaba una vez más que este país es un mosaico multicolor, de producción agropecuaria y de expresiones culturales únicas en el mundo; Que los ciudadanos, la gran mayoría, es gente de lucha, de trabajo, de salir a partírsela todos los días con la finalidad de llevar comida y sustento a sus familias, y que la gran desgracia de este hermoso país son la clase gobernante, cualquiera que sea su filiación, que no hacen otra cosa que enriquecerse a costa del erario público de una manera escandalosa.

¿Cómo explicarle a una persona con un bajo nivel educacional, que gana entre 700 y 1200 pesos a la semana, el gasolinazo? ¿Cómo explicarle los incrementos en servicios, educación y alimentación? ¿Debe condenarse el y su familia a una vida limitada, de sobrevivencia material y nutricional? ¿Cómo explicarle que algunos ex gobernadores se darán una vida de lujo, cual jeques árabes, a costa de la sociedad mexicana, gracias a los latrocinios ya documentados, pero hasta ahorita ninguno de ellos ha pisado la cárcel?

Por eso insisto e insistiré en la necesidad de que la gente, independientemente del estrato social al que pertenezca, continúe educándose, leyendo, capacitándose, tratando de vivir alejado de la televisión y más cerca de quien te pueda dejar un aprendizaje que haga tu vida más llevadera, más útil, más pensante y menos dependiente.

En mi caso, involucrado con programas de apoyo a gente en grado de pobreza, insisto en la necesidad que tienen de aprender en áreas de producción, primero para autoconsumo y una vez logrado esto, asociarse o emprender de una manera autónoma el camino para producir para venta, generando de esta manera un ingreso en base a su esfuerzo y su trabajo.

Porque podremos bloquear carreteras, saquear comercios, quemar gasolineras, romper vitrales antiguos, como una muestra de coraje e impotencia, pero eso no resolverá nuestra situación personal; El bloqueo perjudica a comerciantes, empresarios, profesionistas, que tienen necesidad de transitar por las vías de comunicación, incrementándose aún más los costos de transporte; las tiendas saqueadas y las gasolineras quemadas tienen seguro de daños, provocando nada más que se incrementen las tarifas del seguro contra daños, y lo de los vitrales antiguos si es una lástima, son irrecuperables y no harán que baje la gasolina.

Por lo que los conmino en este 2017 a seguir estudiando, preparándose, leer más, pensar más, ver menos novelas y futbol, sembrar un árbol de limón, capacitarse para ser mejores y a la hora de las elecciones, recordar lo sucedido y no dejarse embaucar por una torta y 500 pesos, porque la vaselina, al ser un derivado del petróleo también subirá de precio y si seguimos pensando en que el gobierno nos solucionara nuestra vida, nos la van a volver a……

