Quieren auditoría en Comapa de Río Bravo

Por: Norma Sánchez/Reynosa El Día Sabado 07 de Enero del 2017 a las 09:00

Río Bravo, Tamaulipas.- El gerente general de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) en Río Bravo, Raúl García Vivian, pidió se lleve a cabo una auditoría, debido al pésimo estado en el que fueron construidas algunas obras en este municipio.

Señaló que sigue en pie la intención de que algunas obras ejecutadas en la administración estatal anterior sean auditadas, pero principalmente una planta, cuya inversión fue millonaria y por fallas de origen no se ha puesto a trabajar.



Dijo que es través de la diputada Ana Lidia Luévanos Santos, que se está buscando se revise tanto la inversión como la calidad de la obra en mención, porque finalmente es el ciudadano a quien se afecta.



“Yo espero que en los próximos días tengamos noticias del tema de la planta, porque no se vale que sean los ciudadanos los que tengan que pagar por funcionarios que no hicieron bien su trabajo".



La situación de ser analizada y revisada podría tener alcances legales, para quienes se vieron inmersos en la construcción de la planta, reiteró García Vivian.



Al final también expuso que en breve se estará cambiando la imagen del organismo operador de agua potable, y esos alcances llegarán también a los uniformes de los trabajadores.