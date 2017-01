Sin mermar demanda de trámites migratorios en Matamoros

Matamoros, Tamaulipas.- Los aumentos que se dieron a diversos trámites relacionaos a cuestiones migratorias, ni el tipo de cambio, lograron mermar la solicitud de los mismos, informó el empresario de Asesoría en Asuntos Migratorios en Matamoros, Oscar Flores.

Expresó que al entrar este 2017 no se ha visto que haya disminuido ningún tipo de trámite, como los migratorios, así como la demanda de perdones, cuando se tiene un incidente con Estados Unidos.



Precisó que incluso se ha tenido más demanda desde que se inició este 2017, a pesar de los aumentos en los trámites migratorios, que en un principio se pensó que serían no tan altos, sin embargo estos se elevaron en más de un 25 por ciento.



En torno a la visa de turista, dijo Oscar Flores, el incremento no fue tan drástico ya que de tres mil 120 pesos que costaba, aumentó a tres mil 300, lo que representa alrededor de un diez por ciento.



En este sentido, el empresario de Asesoría en Asuntos Migratorios indicó que el interés sigue igual o tal vez un poco más que en el 2016 e indicó que el trámite que sufrió incremento más drástico, fue en el de la obtención de residencia legal en Estados Unidos.