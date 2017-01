No bajaremos la guardia ni retrocederemos un solo paso: Gobernador de Tamaulipas

Se pronuncia Francisco García Cabeza de Vaca por eliminar las simulaciones y complicidades en el combate a la inseguridad

Por: Mesa de Redacción El Día Viernes 06 de Enero del 2017 a las 15:22

El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, dijo que su administración no bajará la guardia ni retrocederá un solo paso en el combate a la delincuencia

Autor: Fabián Meléndez

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, dijo que su administración no bajará la guardia ni retrocederá un solo paso en el combate a la delincuencia y reforzará las acciones para recuperar la paz y la tranquilidad para los tamaulipecos.

Durante el homenaje luctuoso en honor de Ricardo Martínez Chávez, Agustín Jonathan Rosales García, Carlos Alberto Pasarán Hernández y Daniel Aguilar Guijarro, los 4 elementos de la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas que fueron privados de la vida la noche del miércoles en Nuevo Laredo, el gobernador, García Cabeza de Vaca, aseguró que su administración se asegurará de que este acto delictivo no quede registrado como un hecho aislado, sino como un delito que agravia a toda la sociedad. "Su irreversible e injusta partida nos provoca tristeza, pero, de ninguna manera, inacción.

Me solidarizo con sus familias, a quienes expreso que el Gobierno que encabezo no las dejará solas”, dijo el mandatario. “Estos hechos merecen la mayor condena del Gobierno que encabezo y demandan nuestra más enérgica respuesta”, puntualizo el mandatario.

Manifestó que Tamaulipas vive una nueva época en la que su Gobierno está comprometido para hacer efectivo el combate a la delincuencia y la prevención del delito, y destacó la importancia de la coordinación entre los 3 niveles de gobierno para lograr el objetivo.

"Confío en la responsabilidad y honestidad de los gobiernos municipales para sumarse al combate de la delincuencia, pero, advierto claramente a los que no lo hagan, que deberán atenerse a las consecuencias de su traición a la confianza de los tamaulipecos” dijo el Gobernador. Y enfatizó: “No más simulaciones, no más complicidades.

El reto es grande pero no imposible de superar”. García Cabeza de Vaca aseveró que las irreparables pérdidas de los servidores de la Procuraduría no quedarán impunes. “A los responsables de estos actos, les decimos, no conseguirán su objetivo, no bajaremos la guardia y tampoco retrocederemos un solo paso”, afirmó.

El gobernador montó guardia de honor junto con el Procurador de Justicia de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica; el Secretario de Seguridad Pública, Vicealmirante Luis López Castro; el Secretario General de Gobierno, César Verástegui Ostos y demás funcionarios que forman parte del Grupo de Coordinación Tamaulipas (GCT) y personal de la Procuraduría.

En el homenaje luctuoso, estuvieron también presentes familiares de Daniel Aguilar Guijarro, que será sepultado en Ciudad Victoria, mientras que los cuerpos de Ricardo Martínez Chávez, Agustín Jonathan Rosales García y Carlos Alberto Pasarán Hernández fueron trasladados al Estado de México de donde eran originarios.

En la ceremonia luctuosa, el gobernador, también tuvo palabras de condolencia por la perdida de los funcionarios del Gobierno Federal en Tamaulipas, el Delegado del CISEN, Marcos Francisco González Meza; Sergio Licona Gómez, Coordinador en Tamaulipas de la Policía Federal y los Oficiales, Tito Jiménez Vázquez y Macedonio Hernandez Rodea