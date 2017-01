El gobierno prefiere estabilidad económica

Por: Fidelino Vera El Día Jueves 05 de Enero del 2017 a las 22:14

Ahora que vemos psicosis, rapiña y desorden en todas partes del país por el gasolinazo del 2017, acciones que son el sincero reflejo del descontento, repudio, odio, hartazgo, rechazo, dejación, abominación, aborrecimiento que tiene la sociedad en general en contra del Presidente de México, Enrique Peña Nieto, simplemente por darle prioridad a la estabilidad económica y no a la social.

A explicaciones no pedidas, culpabilidades aceptadas- dice un conocido refrán; por más que el presidente y los diputados digan que no es el resultado de la Reforma Energética ni de la Hacendaria, sinceramente nadie se los cree, porque los hechos dicen otras cosas, prometió exactamente lo contario que hoy tenemos como resultado.

El presidente dice que con esta libración o de retirarle el subsidio a la gasolina, refleja el aumento en los precios internacionales de la gasolina.

Él dice que es una medida responsable y prioritaria. Pero al aumentar la gasolina en automático todo sube.

Supongamos que es responsable la medida del Presidente Peña Nieto, pero entonces porque no hace lo mismo como medida prioritaria y responsable con los salarios mínimos. Tan sencillo en USA el pago por hora más bajo es de 13 dólares, mientras que aquí una hora se paga en 10 pesos y peor aún la gasolina es más barata con los gringos. Ahora sí que subimos el cero y no contiene.

En Estados Unidos tienen estabilidad económica y social y en nuestro México lindo y querido ninguna de las dos.

Con este cambio abrupto a la gasolina, donde quedo nuestro país petrolero, ¿dónde están los millones de barriles de excedentes?

Pensar que nuestro petróleo es un bien de mercado es un error.

Peña Nieto: "La prioridad para mi gobierno, es preservar la economía de nuestro país, no hacerlo así, el costo de no velar por nuestra estabilidad económica, sería aún mayor, mucho más costoso que la medida que no se ha tomado” "Es una decisión difícil, dolorosa, pero inevitable, no hacerlo sería más grave y delicado". “No hay mayor costo para una sociedad que no ser responsables en cuidar la estabilidad de nuestra economía y es por ello que todos debemos asumir el costo de este aumento para seguir adelante”.

El Presidente pide comprensión y que el pueblo se calme, porque las consecuencias económicas serian lamentables para la nación.

Hemos escuchado discursos de que el pueblo se calme, que el gasolinazo se queda, que era necesario, de los riesgos pero no escuchamos las oportunidades o medidas que favorecerán la liberación del precio de la gasolina, porque creo que es muy claro ¿no las hay?

Mucho se habla del riego y nada de las oportunidades.

