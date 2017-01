Pese a crisis municipio no se endeudará

Por: Alma Niger
Jueves 05 de Enero del 2017

El Presidente Municipal de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar, ha dejado muy en claro que pese a la crisis que se avecina por los efectos del “gasolinazo”, el gobierno municipal de Nuevo Laredo no habrá de incurrir en el endeudamiento público para hacerse de más recursos y así poder sacar adelante los proyectos que se tienen contemplados para el 2017. Rivas ha dicho que en lugar de endeudar a la ciudad se van amarrar el cinturón y no descartó recortes en el gasto público, lo que puede llegar a implicar algunos despidos o recortes salariales. De hecho Rivas ya hizo con anticipación algunos recortes como fue el cancelar los gastos de telefonía y de restaurantes a los funcionarios, con lo que evidentemente se ahorró un gran recurso.

ROSCA DE REYES

Este viernes muchos cumplirán con la tradición de partir la Rosca de Reyes en familia. Y aunque en esta ocasión las roscas están carísimas (desde 150 hasta 400 pesos) como quiera la mayoría se da el gusto de comprar una y convivir, porque a fin de cuentas ese es el propósito, convivir. Claro está que no faltarán quienes le saquen la vuelta al “monito”, sin entender que dicha figura representa al Niño Dios y por lo tanto si te toca son bendiciones, y a cambio de estas hay que organizar un convivio para compartirle a los demás parte de lo que se recibe. Pero bueno, hay gente que nunca entenderá eso porque son de mentes cerradas y aparte avaros. Pero bueno el chiste es compartir con la familia un buen momento.

HAY QUE INVERTIR EN LA CIUDAD

Y justamente en tiempos de crisis como la que estamos viviendo, es necesario respaldar la economía local. Por eso es recomendable que las roscas se compren en panaderías de barrio, para incentivar la economía en las mismas zonas donde uno vive. O cuando menos en tiendas de cadenas nacionales, pero ya no en las extranjeras, cuyos recursos se los llevan a sus lugares de origen. Cierto es que generan empleos, pero los sueldos que pagan por ello no representa nada con relación al dinero que se llevan de ganancias. Hay que promover más la economía local, dejar de ir de compras a la vecina ciudad de Laredo, Texas, e invertir los recursos en la misma ciudad, para que el dinero circule aquí mismo y así la crisis no sea tan pesada. Digo, es mera recomendación.

MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO

Durante la primera ceremonia de Honores a la Bandera celebrada por los diputados locales en el Palacio Legislativo de Ciudad Victoria, el diputado Carlos Alberto García González, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado aseguró que este año será decisivo en la consolidación del cambio que anhelan los tamaulipecos. El también líder de la bancada panista en el Congreso manifestó que serán 365 días en los que, desde este poder, pondrán todo su empeño para adecuar las leyes que son el marco que rige la vida y desarrollo de la entidad. “Estoy cierto que cada acción que emprendamos será siempre pensando en el bienestar de los ciudadanos y en la prosperidad de Tamaulipas”, destacó Carlos García en su mensaje.

CRITICA CHUY VALDEZ EL “GASOLINAZO”

Valientes declaraciones hizo el regidor y ex dirigente del PRI en Nuevo Laredo, Jesús Valdez Zermeño, en torno al “gasolinazo”, mismo que rechazó de manera contundente y consideró una mala medida de parte del gobierno federal que afecta a todos los mexicanos. Chuy Valdez se atrevió a lo que muchos priístas no se atreven, y eso es criticar al propio Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, por la desacertada decisión de incrementar el precio de los combustibles, en lugar de aminorar los gastos en el gobierno, como lo es haciendo recortes en muchas dependencias que tienen exceso de empleados y que no sirven para nada, además de que ganan exagerados sueldos. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno federal para ahorrar recursos, y no cargarles la mano a los ciudadanos. Bien por Chuy Valdez.

TRABAJANDO EN VACACIONES

Durante la presente semana algunos regidores han hecho acto de presencia en sus cubículos, pese a seguir de vacaciones. Esto demuestra su interés por servir a la ciudadanía. Y entre los que han estado acudiendo a diario a su oficina a atender diversos asuntos, así como incluso acudir a las colonias para supervisar los trabajos que se llevan a cabo, se encuentra la primera síndica Dorina Lozano Coronado. Igualmente se ha visto trabajando de manera constante en esta semana a la regidora Imelda Sanmiguel Sánchez, lo mismo que a Carlos Bulas Villarreal, Gerardo Peña Maldonado, Juan José Zarate Quezada, Alfredo Guarneros Carranza, Jesús Valdez Zermeño, Rafael Tawil Rizo, entre otros. Cierto es que el lunes entran todos a trabajar normalmente, pero bueno es reconocer a quienes aún en vacaciones demuestran su interés por servir.

LE CHAN GANAS EN SERVICIOS PÚBLICOS

De reconocerse el trabajo que viene realizando el personal de la Secretaría de Servicios Públicos Primarios, quienes la verdad no descansan y prueba de ello es que continúan con la campaña intensiva de bacheo a lo largo y ancho de la ciudad, así como labores de limpieza y otros trabajos que tienen encomendados. De hecho Irma Richer De León es de las pocas integrantes del gobierno municipal que no se tomó vacaciones, que anda en friega loca cumpliendo con el trabajo que le ha sido encomendado por parte del Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar. Bien por ellos, y sigan echándole ganas. (Aunque estaría bien darles un incentivito jejejeje).

LO ÚLTIMO

Este viernes ya es el último día de las vacaciones escolares y gubernamentales. Ya el lunes se tienen que poner a jalar todos en las respectivas escuelas y oficinas… Para este año se va a poner muy interesante la Liga de Billar de Nuevo Laredo, pues habrá muchos más equipos competitivos. Viene un equipo de jugadores “pochos” de la vecina ciudad de Laredo, Texas, a competir, que la verdad van a ser los enemigos a vencer y tendrán como casa Billares El Yoyo. Aparte están los campeonísimos de Billares El Tío, y ni que decir de Billares Vaquera 2 que también estarán reforzados, sin pasar por algo a Billares Laredo, Billares Moctezuma, y otros equipos competitivos. Va a estar reñido este torneo.

