Se empieza a agotar gasolina en norte de Tamaulipas

Por: Rosalía Quintá /Reynosa El Día Jueves 05 de Enero del 2017 a las 21:42

Reynosa, Tamaulipas.- Las reservas en las gasolineras de varias ciudades del norte de Tamaulipas empezaron a agotarse, reveló hoy el presidente del Comité de Gasolineros, Rigoberto Ramos, esto mientras continúan las pláticas entre los empresarios y autoridades federales.

Ramos Ordoñez quien participa en estas negociaciones que se llevan a cabo en la Ciudad de México, dijo vía telefónica a HOYTamaulipas que ellos continuarán con su posición de acabarse las reservas y que no comprarán más combustible.

"Lamento decir que en algunas estaciones de servicio de Matamoros, Valle Hermoso y Reynosa, según me reportan, ya terminaron las reservas que tenían y la posición de nosotros sigue siendo la misma de no comprar mas combustible porque no estamos dispuestos a seguir perdiendo dinero", indicó.

Dijo que aún no tiene cuantificado el número de gasolinerías que estén en esta situación.

Ramos Ordoñez aseguró es la gasolina Magna es la que se está terminando en las gasolinerías ya que es la que tiene el mayor consumo en la frontera y sentenció que a pesar de la situación no existe la intención de cerrar sus establecimientos.

“Seguiremos vendiendo diésel que no nos genera pérdidas, lo que peleamos es en donde estamos teniendo perdidas”, reiteró.

El empresario confió en que en un plazo de 72 horas puedan llegar a un acuerdo con las autoridades y que están trabajando muy de la mano con directivos de Pemex quienes están conscientes que somos socios

“Porque nosotros vendemos un producto de ellos eso nos hace socios y también les afecta", puntualizó.

Finalmente comentó que seguirán en la mesa de negociación, de forma pacífica, hasta encontrar una solución favorable para ambas partes.

En la reunión participaron funcionarios de la Subsecretaría de Ingresos, de la paraestatal Pemex y de la Comisión Reguladora de Energía, así como diputados federales que acompañaron a la comitiva empresarial y se realizó en las oficinas de la Subsecretaría de Ingresos dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la capital del país.