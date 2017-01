Rechaza y condena PRI acciones de violencia en México

Jueves 05 de Enero del 2017

El PRI rechaza y condena las acciones de violencia que se han suscitado en distintas entidades de la República Mexicana, con el pretexto del incremento en el precio de los combustibles

Autor: Fabián Meléndez

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI), rechaza y condena las acciones de violencia que se han suscitado en distintas entidades de la República Mexicana, con el pretexto del incremento en el precio de los combustibles.Se solidariza con la sociedad, ante las afectaciones que dicho incremento pueda ocasionar y hace un llamado a actuar con responsabilidad, ante las medidas implementadas por el Estado mexicano para mantener la estabilidad de nuestra economía.

“Los priistas invitamos a la ciudadanía en general, a analizar la información que circula en redes sociales ya que no toda es verídica”, mencionaron en un comunicado.

Agregaron que rechazan tajantemente cualquier señalamiento en las redes sociales, que trate de vincular al PRI con el origen de diversos actos vandálicos. “Afirmaciones de esa naturaleza, en redes sociales, que pretenden confundir a la ciudadanía, no tendrán éxito”.

Expusieron que la actitud de protesta que ha derivado en violencia proviene del oportunismo de otras fuerzas políticas, y que los mexicanos conocen el comportamiento de Morena y de su líder Andrés Manuel López Obrador, quienes intentan capitalizar a su favor esta coyuntura a través de la mentira, el desorden social y la convocatoria a la protesta que frecuentemente deriva en actos violentos.

“Asimismo, exigimos a la dirigente nacional del PRD, Alejandra Barrales que sea responsable con sus declaraciones. Que no haga señalamientos infundados contra el gobierno federal o nuestro partido. Debe retractarse de las acusaciones que ha hecho hacia nosotros como autores de violencia en México, o en todo caso demostrar con pruebas sus dichos ante la autoridad competente”.

Exigieron a las autoridades competentes que se investigue y actúe contra todos aquellos que propicien la violencia, independientemente de que se trate de partidos políticos.

El Partido Revolucionario Institucional convocó a la ciudadanía en general a buscar el diálogo y a mantener la unidad en la ruta para la construcción de un México mejor y en paz para todos.

“La situación internacional reclama de nosotros, los partidos políticos, una conducción responsable que esté a la altura de los retos que el país tiene por delante”, finalizaron.