Le echa EPN más gasolina al fuego

Miercoles 04 de Enero del 2017

En mensaje a la nación el Presidente Enrique Peña Nieto defendió el “gasolinazo”, indicando que no hay mayor costo para una sociedad que no ser responsable en cuidar la estabilidad de su economía y manifestó a la vez que “todos debemos asumir el reto de este ajuste para seguir adelante”, a la vez que advirtió que no se permitirán abusos ni alzas injustificadas en los precios de otros productos. Incluso dijo “sé que es difícil asumirlo, pero es justamente para proteger la economía de las familias que se vería seriamente afectada si no tomamos estas medidas por lo que se ha estado este ajuste en el precio de las gasolinas”. Y bueno para la gran mayoría esto no ha sido más que una manera de echarle más gasolina al fuego que ya consume al país. Porque dicho de mejor forma el mandatario mexicano prácticamente dijo “háganle como quieran, palo dado ni Dios lo quita”, y el aumento en las gasolinas va a continuar.

SE ENCIENDE MÉXICO

Y lógicamente esta situación no ha hecho si no enardecer más a la población, y no es por alarmar, pero prácticamente estamos al borde de un estallido social, incluso esto lo dijo este miércoles por la mañana el Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, durante un mensaje en el Día del Periodista. Y es que realmente es mucha la inconformidad de la sociedad mexicana, tan así que ya empezaron los desmanes en algunas partes del país, como fue el saqueo de una tienda Chedraui en el Estado de México, así como bloqueos carreteros y en gasolineras, esto amén de que hay amenaza de cierre de mil 500 gasolineras de todo el país, entre ellas 50 de Nuevo Laredo. Esto se está poniendo feo, y sin embargo el gobierno sale defendiendo la medida, en lugar de que digan que van a bajar los sueldos de los burócratas o desaparecer los financiamientos a los partidos políticos, lo mismo que a los sindicatos, o decomisar el dinero a los políticos corruptos, que a decir verdad sería la solución para que el gobierno se haga de recursos y deje de joder al pueblo.

RECHAZA CABEZA DE VACA ALZA A GASOLINAS

Por su parte el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, rechazó el incremento en el precio de las gasolinas y el diésel al considerar que será un fuerte golpe a la economía al generarse otros aumentos en productos de la canasta básica y provocar además problemas de abasto de combustible en la zona fronteriza. Asimismo aclaró, y esto es muy importante y muy cierto, que los precios de los combustibles no se elevaron por la aprobación de la reforma energética, la cual consideró sigue siendo necesaria para México, sino por el aumento al Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) para combustibles, considerado en la reforma fiscal a la que los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) se opusieron y votaron en contra, porque en pocas palabras se trataba de una medida recaudatoria aplicando impuestos a las gasolinas. Ojo con eso.

AL TANTO RIVAS Y CABEZA DE LA SITUACIÓN

Por cierto que el Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, se comunicó con el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y le hizo saber la situación que se vive en Nuevo Laredo en torno al gasolinazo, donde por fortuna no ha habido situaciones que lamentar ni protestas agresivas, sino simplemente la amenaza de los propietarios de 50 gasolineras de suspender sus operaciones al no poder aplicar el supuesto subsidio autorizado por el gobierno federal (y que deberán pagar ellos mismos y no el gobierno) y tampoco pueden dar cara la gasolina, ante la franca competencia con los expendios de la vecina ciudad de Laredo, Texas. El mandatario estatal le hizo saber al alcalde de Nuevo Laredo que estaría en la Ciudad de México viendo que soluciones dar al respecto. Así es que hay que esperar.

LA REUNIÓN DE GOBERNADORES

Y hablando del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, ya se anunció que será el lunes 16 de enero cuando el mandatario estatal encabece en esta ciudad una reunión con gobernadores fronterizos (los cuales aún no están confirmados del todo) para hablar sobre el tema de la posible repatriación de migrantes una vez que empiece a gobernar en Estados Unidos, Donald Trump (otra bronca más que se avecina). Y es evidente que también se abordará el tema del gasolinazo. La reunión sería en la sala “Sergio Peña” de la Antigua Aduana.

EL MONUMENTO AL PERIODISTA

Después de quien sabe que tantos chorrocientos años buscando los periodistas un espacio donde se pueda reconocer su labor, finalmente el Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, hijo de un periodista, Don Enrique Rivas Órnelas, concedió dicho espacio y este será en la plaza Libertad de la colonia Hidalgo, donde este miércoles, Día del Periodista, se colocó la primera piedra de lo que será el Monumento al Periodista. Dicho evento lo encabezó el propio alcalde en compañía de los dirigentes de los diversos organismos de periodistas de la localidad. Previamente el munícipe compartió el pan y la sal con los comunicadores en un desayuno conmemorativo al referido festejo.

LOS NUEVOS PRECIOS EN LA OFICINA FISCAL Hasta el chongo se encuentra la Oficina Fiscal del Estado de Nuevo Laredo por parte de contribuyentes que están acudiendo a pagar los derechos de control vehicular correspondientes al 2017, los que por cierto se elevaron en 125 pesos con la entrada del año, pues hasta diciembre el refrendo del engomado costaba mil 315 pesos y ahora vale mil 441 pesos. Aun así hay gente que ya lo está pagando. Igualmente el costo de la licencia de manejo por dos años pasó de 584 a 640 pesos. Asimismo hay que considerar que ahora solo pagan tenencia los vehículos de modelos 2011 en adelante por lo que los 2010 y años atrás ya no cubren dicho tributo. O sea que unas malas y otras buenas.

LO ÚLTIMO

La COMAPA de Nuevo Laredo anuncia un nuevo corte de agua para este sábado 7 de enero a partir de las ocho de la mañana y hasta las 12 del mediodía, esto en la subestación de energía eléctrica del tanque Arcos, con lo que se afectará a gran parte de colonias del poniente de la ciudad. Así es que almacenen agua con anticipación… A guamazos se agarraron unos paisanos en pleno Bulevar Colosio, debido a que uno le quiso hacer el gane a otro en la fila, y se hicieron de palabras y luego pasaron a los golpes. Al final cada quien se trepó a sus camionetas y se fueron. ¿Quién puso? ¿Quién sabe? Pero la policía ni sus luces… Este miércoles amaneció frío en Nuevo Laredo, una temperatura promedio de 13 grados, pero eso no es nada, para lo que se espera el fin de semana en que viene otro frente frío y el termómetro bajará hasta los 3 grados. Y algo similar se espera para el resto del estado. Así que a extremar precauciones, y sobre todo a seguir echados y tragando jejejeje… Tiene razón el compañero Elkin Tuexi al manifestar que gracias a nuestro Presidente el “te lleno el tanque, mamacita”, pasó de un piropo vulgar a una propuesta seria que refleja poder económico, jejeje.

