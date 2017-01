El ego bajo control

Por: Alberto Rivera El Día Miercoles 04 de Enero del 2017 a las 21:38

Siempre he tratado de mantener mi vida en perspectiva y mi ego bajo control. Mi familia, mis amigos de la infancia y mis amigos del equipo RRS me han ayudado enormemente en ello. Nunca me han tomado muy en serio y siempre me han sostenido una imaginaria máscara de oxígeno sobre la cabeza que está lista para caer en cualquier momento que necesite una bocanada de realidad. Esto me recordó una anécdota del General Collin Powell quien menciona que la primera vez que llego a casa vistiendo el nuevo uniforme camuflado de campaña adoptado por el ejército en 1980 su hija Anne Marie, que para ese momento tenía doce años, levantó rápidamente su vista de la televisión y gritó: “Mamá, llegó el muñeco GI Joe”.

A través del tiempo, otros me han ayudado a mantener controlado mi ego. Un día me invitaron a dar una conferencia en un gran evento con almuerzo en Mérida. Había alrededor de unos 700 invitados y se necesitaba tener dos boletos, uno para entrar al sitio y otro para que la mesera verificara que habías pagado el almuerzo. Me llevaron a una mesa redonda y me sentaron al lado del director del evento. Mientras las meseras le colocaban su plato de ensalada a cada uno de los invitados, iban pidiendo a cada uno sus boletos de comida. Pasaron frente a mí y no me sirvieron ensalada. Cuando llegó el momento del siguiente plato, volvieron a pasar frente a mí sin servirme nada. Fue en ese momento que el director del evento se dio cuenta que algo estaba mal. Mortificado le dijo a la mesera: “Jovencita, el es nuestro invitado y orador del día”. Su respuesta, simple y al grano fue: “Él no tiene boleto”. El director me entregó uno. Ya me estaba dando hambre.

Me encanta cuando la gente hace su trabajo. Desempeñar bien tu trabajo, con alguien mirándote, sin que se infle tu ego ni te pavonees, no es tarea fácil.

Hace algunos años, presentaron un segmento de interés humano sobre un barrendero de la calle en el noticiero de la noche. Creo que trabajaba en Guadalajara. Era un hombre de estatura mediana y barría las calles como en los viejos tiempos, con esas escobas anchas de cerdas duras y un tanque de basura con ruedas. Tenía una esposa y varios hijos, y vivían en una casa modesta. Era una familia amorosa y él tenía grandes ambiciones para sus hijos. Disfrutaba mucho de su trabajo y consideraba que estaba haciendo un servicio valioso para su comunidad. Él tenía únicamente una ambición profesional en la vida: que lo promovieran para poder manejar una de esas barredoras mecánicas con grandes escobas redondas.

Finalmente logró lo que quería y fue ascendido para manejar de esas máquinas barredoras. Su esposa e hijos estaban orgullosos de él. El reportaje terminó con el manejando en una calle con una gran sonrisa. Él sabía quién era y que era.

Cada ciertos meses, recordaba aquel vídeo como una forma de mantener mis pies en la tierra. Este era un hombre feliz con su trabajo, ofreciéndole un servicio fundamental a su comunidad trayendo el pan a una familia que lo respeta y lo ama. ¿He sido acaso más exitoso en lo que realmente importa en la vida que lo que él ha sido? No, los dos hemos sido afortunados. Él ha tocado todas las bases importantes para el juego de la vida. Cuando seamos juzgados finalmente, a pesar de mis logros y títulos, puede ser que él tenga más puntos que yo y que muchas otras personas más.

“La humildad es una fuerza que expresa lo que ERES para aceptar lo que otros son” -> JARS

@Alberto_Rivera2