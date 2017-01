Cierra gasolinera en Matamoros; se queda sin combustible

Fue la primera en cerrar debido a que sus bombas ya no cuentan con combustible; tras el acuerdo de empresarios gasolineros de no comprar a Pemex y solo vender el que tenían en sus tanques

Por: Isabel Rendón/Matamoros El Día Miercoles 04 de Enero del 2017 a las 16:43

La gasolinera ubicada en la Calle Primera y Mina de Matamoros, fue la primera en cerrar debido a que sus bombas ya no cuentan con combustible

Autor: Max Peñaloza

Matamoros, Tamaulipas.- La gasolinera ubicada en la Calle Primera y Mina de Matamoros, fue la primera en cerrar debido a que sus bombas ya no cuentan con combustible, confirmaron los encargados del establecimiento ubicado en la zona centro de la ciudad.



Al momento de que HoyTamaulipas acudió a sus instalaciones corroboramos que ya solo se cargaba un tanque de la empresa de Leche “Vakita”, quien tomó sus previsiones y surtió dos mil 500 litros del carburante, que eran los últimos con los que contaba la empresa.



Los empleados de esta estación de servicio revelaron que existe temor por la situación que se presenta, debido a que nunca antes habían vivido una situación similar, ya que temen perder sus empleos.



Dijeron estar conscientes que si la situación para sus patrones no mejora, seguramente se presentara despido de personal, por lo cual su temor aumenta al pensar que no tendrán un ingreso para llevar a sus familias.



Cabe mencionar que luego de un acuerdo de empresarios gasolineros de la frontera, se tomó la decisión de no comprar producto a Petróleos Mexicanos (Pemex) y que habrían de vender solo el que tenían en sus tanques, mismo que ya comenzó a agotarse ante las largas filas que forman los automovilistas en busca del combustible.