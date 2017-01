El Gobierno de Matamoros se prepara para posible deportación masiva

El 50 por ciento de paisanos aseguran no regresaran a los Estados Unidos y se incorporaran a labores en México

Por: Mesa de Redacción El Día Miercoles 04 de Enero del 2017 a las 16:07

Matamoros, Tamaulipas.- Ante la posible llegada de connacionales que prefieren quedarse en México e incorporarse a las actividades de nuestro país, por el temor de ser deportados, el presidente municipal, Jesús de la Garza Díaz del Guante, informó que están en pláticas con el Grupo Regional de Seguridad y autoridades americanas, previendo una eventual deportación masiva por esta frontera.

“Todavía no sabemos qué impacto vaya a tener, la llegada de la nueva administración del gobierno estadounidense, en cuanto al número de repatriados, pero tenemos que estar preparados, para que se haga de manera ordenada”.

El munícipe señaló que personal de la Administración de la Aduana local, comentaron que paisanos que ingresaron a México a pasar la temporada de fiestas de Navidad, el año pasado, les informaron que ya no regresarían al país del norte.

“Del 50 por ciento de la gente, que el personal de aduanas estaba atendiendo, dijeron que ya no iban a regresar, se iban a permanecer en territorio nacional, antes de que entrara la nueva administración de Estado Unidos”.

Los connacionales que prefirieron quedarse en México argumentaron también que ya no hay tanto trabajo para ellos en la Unión Americana, como antes.