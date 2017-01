México alejado de Peña y cerca de Trump

CABEZA CONTRA GASOLINAZO

Llama la atención que la alcaldesa de Tampico Magdalena Peraza Guerra y el alcalde de Matamoros Jesús de la Garza Díaz del Guante, se quejaron del gasolinazo federal con todo y que las siglas del PRI los llevaron al poder, igual que el gobernador de Jalisco del PRI Aristóteles Sandoval, nada más para que den cuenta por parte del gobierno federal de la inconformidad social que hay hasta entre sus correligionarios.

México alejado de Peña y cerca de Trump que todavía no toma el poder -20 de enero- y ya le tira inversiones a México como la de la armadora gringa que huyo de San Luis Potosí. ¿Qué va a decir la AMDA?

Y mientras México se abre a la “globalización” de los combustibles con la Reforma Energética, Trump se cierra a la globalización y pide a sus empresas que no saquen el empleo de Estado Unidos.

El presidente gringo puede durar solo 4 años en el poder presidencial, pero sus dos primeros y los dos últimos de Peña pueden dejar a México tan zarandeado y más parchado que la constitución mexicana.

El Gobernador de Tamaulipas del PAN Francisco García Cabeza de Vaca fija postura: “será un fuerte golpe a la economía al generarse otros aumentos en productos de la canasta básica y provocar además problemas de abasto de combustible en la zona fronteriza”.

Está, a favor de la Reforma Energética. Donde Tamaulipas es punta de lanza en aguas profundas en la costa de Matamoros, porque el petróleo se seguirá usando por varias décadas.

Acusa al IEPS - Impuesto Especial sobre Productos y Servicios- del alza a combustibles, remata: “en la reforma fiscal a la que el Partido Acción Nacional se opuso y votó en contra, porque en pocas palabras se trataba de una medida recaudatoria aplicando impuestos a las gasolinas”.

Y el Secretario de Hacienda José Antonio Meade ya reconoció que los gasolinazos si le pegaran a la economía de los mexicanos por la inflación que generara, así es que el salario de 80 pesos que no se daba quien sabe en cuantos años, lo pulverizaron de un año a otro.

Por lo pronto el 9 de enero el Gobernador de Tamaulipas va con toda la CONAGO a la reunión con José Antonio Meade y Pemex, anuncia FGCV: “se planteará la necesidad de un ajuste en el IEPS al igual que una revisión en los tabuladores bajo los que se aplican los precios, así como el Plan de Estímulo para la Frontera. No se justifica la toma de gasolineras o el cierre de vialidades durante las protestas contra el incremento en el precio de los combustibles, sí se reconoce que son acciones de una ciudadanía que defiende y protege su economía.”

O sea que los gobernadores del país van con todo el power a pedir no una explicación sino una rectificación, por que Miguel Ángel Mancera de la ciudad de México o Graco Ramírez por el PRD, se suman a las protestas contra el gasolinazo.

LA NOMENCLATURA

RECTOR SE SOLIDARIZA CON ALUMNOS

Con tacto y sensibilidad el Rector de la UAT Enrique Etienne Pérez del Río ante la empinada cuesta de enero se solidarizó, con los alumnos y sus familias al no aumentar costos de inscripción y correr las fechas límite de pago para el 16 y 17 de enero, se mantiene del 2 al 6 de enero para inscribirse y el 9 de enero es el inicio de clases. Para reinscribirse en línea pueden imprimir su ficha y pagar en bancos, de nuevo ingreso el 5 de enero podrán consultar en el portal de la UAT si fueron aceptados y acudir directamente con la documentación requerida a la Facultad o Unidad Académica a tramitar su ficha para realizar el pago.

LA POPULARIDAD DE PEÑA

No es secreto ya todo mundo sabe que está por los suelos. Pero eso no le quita ser el Presidente de México. Con el que tienen que tratar, negociar y acordar los Gobernadores, los Alcaldes, los Diputados Federales, Senadores, grupos y asociaciones empresariales.

Todos. Tienen que ver a Enrique Peña Nieto, encabeza el Gobierno Federal. Olvídese de campañas, los que tienen cargos públicos de cualquier color y hasta independientes en gubernaturas, alcaldías y legislaturas, ven a la federación principalmente estados y municipios para que bajen los recursos federales.

Aún, los que ya están “etiquetados en 2017”, y bueno se espera que la federación se lleve 6 o más pesos por litro de gasolina vendido en 2017. Así es que ni modo que no toquen la puerta a doña Fede para ver que bolsas extras logran. Por eso de ese encuentro de la CONAGO con el Secretario de Hacienda, saldrán chispas.

“LA CAJETEARON”

¿Quieren votos? No se encajonen en 2018. Que todavía le cuelga. No a la destrucción de gasolineras. Ni cierres en protestas callejeras. Ni de quien es la culpa. Aunque ante la impotencia el ciudadano agarra lo que tiene a mano.

Pero deberían de armar un frente ciudadano contra los diputados federales y senadores. ¿Dónde está el poder legislativo federal? Ya no importa si la “cajetearon” con aprobar la Reforma Energética. Y la volvieron a cajetear con adelantar la liberación de combustibles en 2017 en vez de 2018.

No se vale que los políticos de todos los partidos se hagan mensos y mensas. PRI Enrique Ochoa Reza, no te solidarices, actúa. PAN Ricardo Anaya Cortes tu partido la aprobó, la reversa también es cambio. PRD Alejandra Barrales, treparse a la barda no es cargarse a la izquierda. MORENA Andrés Manuel López Obrador, el precio de esta gasolina no la tiene ni Trump. PES, ni con golpes de pecho. PVEM si acabaron con los circos y los animales. PANAL ya sufren una reforma por qué generalizar otra.

Esperamos que gobernadores del PRI, PAN, PRD y los demás que tengan bancadas de diputados federales y senadores les digan que a la de ya legislen el buen fin del gasolinazo, y los 10 diputados federales tricolores de Tamaulipas que andan sueltos -sin gobernador- voten a favor del fin de los gasolinazos a menos que no les dé permiso Aída Zulema.

¿Le entran, Edgar Melhem, Baltazar Hinojosa Ochoa, Esdras Romero, Mercedes del Carmen Guillen, Miguel González Salum, Yahleel Abdala, Monserrat Arcos, Alejandro Guevara, María Esther Camargo y el suplente de “Chuchín”?

No se trata de que tumben la Reforma Energética, solo los gasolinazos, ahora si la quieren tumbar se necesita el voto de 334 diputados de 500 y de 85 de 128 senadores y de 16 congresos estatales.

Para derogar el gasolinazo desde el Poder Legislativo Federal en la Cámara de Diputados el PRI tiene 208 y en la de Senadores 52, el PAN 109 diputados y 52 senadores, PRD 60 diputados y 22 senadores, PVEM 42 diputados y 9 senadores, PT solo 5 senadores -del 2012- cero diputados porque perdió el registro en 2015, MORENA 36 diputados y cero senadores porque se estrenó como partido nacional en 2015, MC 24 diputados y un senador, PANAL 11 diputados y un senador, PES 9 diputados y cero senadores por estrenarse también en 2015, independientes un diputado y cero senadores.

