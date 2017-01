Gasolinazo detona crisis económica y política

Por: Ana Luisa García El Día Martes 03 de Enero del 2017 a las 22:07

López Obrador capitaliza el drama del país

Los vacíos de la Reforma Electoral

El alza de precio a la gasolina está detonando una campaña anti-PRI aprovechada particularmente por el Gerente General de MORENA, quien capitaliza el malestar social, la desesperación ciudadana y la reprobación al gobierno de Enrique Peña Nieto.

Andrés Manuel López Obrador es muy claro, no disimula su complacencia por el drama que vive el país en este momento. Declaró, “Hay que cambiar al régimen de corrupción. No podemos quedarnos nada más en la queja, en la protesta, tenemos que pensar en cambiar de régimen”. Y luego anunció, que lanzará este año una campaña “para invitar a la militancia del PRI y del PAN y demás partidos políticos a sumarse a su proyecto de nación”. Estas acepciones fueron publicadas ayer en los medios de comunicación del país.

¿Está o no haciendo campaña AMLO rumbo al 2018? Más de medio país seguramente está de acuerdo con López Obrador, pero el tema del que nos ocupamos el día de hoy, no es el de los desmedidos precios a combustibles y lo que de esto se derive, tampoco de la corrupción (ya lo hicimos en nuestro comentario de ayer), sino de los inoperantes resultados de la Reforma Política con sus cuatro leyes, y la 5ª. Que no es electoral pero se refiere a la Consulta Popular (misma que es sometida a votación en comicios federales), todas en conjunto suman más de 700 artículos muchos de ellos ignorados o violados.

El propósito de este paquete de leyes (De Instituciones y Procedimientos Electorales; del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; de Partidos Políticos; y de Delitos Electorales) es dar equidad a los partidos políticos y a sus candidatos.

En ese sentido (el de la equidad), Don Manuel López Obrador ha abusado en todos los aspectos y las autoridades electorales han sido complacientes porque no lo quieren victimizar; porque pese a ser el INE un organismo ciudadano y autónomo con respecto al gabinete presidencial, no deja de verse como un apéndice de la estructura gubernamental tras una larga historia de vinculación entre las dos entidades de la administración pública.

AMLO tiene suficientes elementos acreditados para ser descalificado como candidato en el 2018. El argumento es que aún no pide el voto. El poblano Rafael Moreno Valle tampoco pidió el voto, pero le pusieron un alto a su obvia campaña electoral, que se queda chica al lado de la realizada por López Obrador. Desde luego existen claras diferencias, el primero de ellos maneja un presupuesto del Gobierno del Estado, mientras Andrés Manuel se moviliza con los recursos de su partido.

Entre los muchos vacíos de la Reforma Política, está el no haber puesto un candado para que los gobernadores no gasten el presupuesto de comunicación en promoverse fuera de su estado, mucho menos a nivel nacional. Es su obligación ejercer una política de comunicación para mantener informados a sus gobernados, y hasta ahí. Eso no sólo en aras de la equidad política-electoral, sino porque representa un fraude a los ciudadanos.

Por otra parte, hay muchas formas de pedir el voto. A Moreno Valle se le convocó a que no hablara bien de él y de los resultados obtenidos por su gobierno; ¿Por qué no limitar a quienes ofrecen desde ahora…? “Vender el avión Presidencial” (es un acto de gobierno) con ello está diciendo cuál es su aspiración y a donde pretende llegar; “hay que cambiar al régimen de la corrupción” (totalmente de acuerdo), pero si esto no es campaña electoral, ¿entonces qué es?

Y Doña Margarita Zavala aunque en menor dimensión, también está en campaña y lo ha dicho abiertamente, incluso le ha exigido al dirigente de su partido Ricardo Anaya que se defina, porque si va competir por la candidatura pues que renuncie al CEN del PAN.

Todos están en campaña, puede Usted decir que por el PRI Miguel Ángel Osorio Chong también se promueve, pero lo hace con acciones propias de su responsabilidad. No le hemos escuchado decir <quiero ser candidato a la Presidencia de la República>, es el viejo estilo del “tapado”. Chong es el más claro prospecto pero no hay nada seguro en esta vida, hasta el último momento.

La circunstancia es que la Reforma Política también dejó mucho a deber. Fue el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien dirimió los temas no claros, interpretó otros que no aparecían en las normas electorales y tuvieron que sacar conclusión de la materia existente. Se creó jurisprudencia que facilitará la calificación en materia electoral en las elecciones de 2017. Y de estas, más lo cultivado en el 2016 darán sustento para el 2018.

Así las cosas, las leyes regulatorias de la actividad político electoral dejan sueltos a los “Manueles” que poseen la audacia de promoverse violando las normas. Unos utilizan el cinismo para robar al erario y enriquecerse ilícitamente y otros lo hacen para promoverse electoralmente, la cuestión es que unos y otros carecen de pudor para alcanzar sus fines.