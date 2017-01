Amagan con cierre masivo de gasolinerías en norte de Tamaulipas

Este miércoles podrán tomar la decisión de cerrarlas en ciudades de Reynosa, Matamoros, Valle Hermoso, Río Bravo y la zona Rivereña, además de Nuevo Laredo

Por: Rosalía Quintá /Reynosa El Día Martes 03 de Enero del 2017 a las 21:29

Empresarios de gasolinerías del norte de Tamaulipas amenanzan con cierre masivo de estaciones de servicio

Autor: Isabel Rendón

Reynosa, Tamaulipas.- Empresarios de gasolinerias de la franja fronteriza del Estado analizan la posibilidad de cerrar las estaciones de servicio en protesta por los incrementos que sufrieron los combustibles y la incertidumbre del pago del subsidio que están asumiendo y que el gobierno federal prometió reembolsarles.

Sin embargo la decisión será tomada este miércoles al mediodía según informó el presidente del Comité de gasolineros de Reynosa, Rigoberto Ramos, luego de una reunión a puerta cerrada por más de dos horas, que sostuvieron empresarios del ramo, de Matamoros, Valle Hermoso, Río Bravo, Reynosa y la zona Rivereña.

El empresario afirmo que están considerando el cierre de más de 400 gasolineras porque no están dispuestos a comprar el combustible caro y venderlo barato.

"Nosotros tenemos que ver primero el interés de empresarios que somos y obvio pensando también en la ciudadanía y el punto es que ningún empresario se va a dedicar a comprar caro y vender barato"

Puso como ejemplo que Pemex les vende el litro de gasolina Magna en 15.80 y les fijo el precio de venta en 12.89 pesos.

"La ciudadanía cree que nosotros ponemos el precio y no es así, son establecidos por la Secretaría de Hacienda a través de Pemex y son precios establecidos desde el 27 de diciembre".

Precisó que en cada ciudad participante se ha formado un comité para deliberar durante la noche de este martes la decisión que será anunciada el miércoles a mediodía en conferencia de prensa en Reynosa.

Mientras que Petróleos Mexicanos informó que en la región la venta de gasolina Magna se ha mantenido de manera normal en aproximadamente 2 millones 550 mil litros diarios.

COMPRAS DE PANICO

Sin embargo ante la incertidumbre del cierre de las gasolinerías la noche de este martes se está registrando compras de pánico en diversas estaciones de servicio en donde se pueden ver largas filas de vehículos en espera de llenar sus tanques del combustible.

El rumor del cierre de gasolinerías se esparció durante la tarde a través de las redes sociales.

Cabe mencionar que en esta frontera persiste la confusión entre los consumidores ante los diferentes precios de los combustibles ya que en algunas estaciones la Magna se vende en 12.89 pesos el litro y en otras en15.80 pesos.

NOS ESTAN LLEVANDO A LA QUIEBRA

Por su parte el empresario gasolinero de Río Bravo Moisés Melhem Kuri afirmó que no les conviene a los propietarios de estos negocios los nuevos precios de las gasolinas ya que los están comprando cara y Pemex los obliga a vender barato con la promesa de regresarles el subsidio.

Por ejemplo dijo que el 31 de diciembre compró una pipa de gasolina de 20 mil litros a 198 mil pesos y el día 2 de enero le costó casi 300 mil pesos.

"A mí me la venden a 15 pesos el litro y quieren que yo la de a 12.89 y son como 60 mil pesos de subsidio que no nos dicen cuando nos lo van a regresar"

Dijo que esta situación los está orillando a la quiebra y que de seguir así la situación no habrá otra opción que cerrar las gasolineras.