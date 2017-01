Es Enrique Rivas el mejor alcalde de Tamaulipas

Por: Alma Niger El Día Martes 03 de Enero del 2017 a las 22:00

Una encuesta realizada por el portal de noticias Hoy Tamaulipas, sobre quien es el mejor alcalde de Tamaulipas, arrojó como ganador al Presidente Municipal de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar. La encuesta se llevó a cabo este martes por la mañana y consistió en responder a la pregunta ¿Cuál es el mejor alcalde de Tamaulipas?, participando en la misma los alcaldes de los cinco municipios más importantes de la entidad, siendo estos Enrique Rivas Cuéllar, de Nuevo Laredo; Maki Ortiz Domínguez, de Reynosa; Jesús De la Garza Díaz del Guante, de Matamoros; Oscar Almaraz Smer, de Ciudad Victoria y Magdalena Peraza Guerra, de Tampico. En total se emitieron mil 283 votos, de los cuales Rivas Cuéllar obtuvo 590, lo que representa el 49 por ciento de los emitidos, dejando por muy debajo a Oscar Almaraz con 225; Jesús De la Garza con 222; Maki Ortiz con 116 y Magdalena Peraza con 49. Aparte hubo 81 votos para “ninguno u otros”. De esta forma se demuestra que a Enrique Rivas Cuéllar se le reconoce en Tamaulipas el trabajo que ha estado haciendo en Nuevo Laredo.

INVITA DIF AL FESTEJO DE DÍA DE REYES

En conferencia de prensa la presidenta del Sistema DIF Nuevo Laredo, Adriana Herrera de Rivas, anunció la celebración del Festival de Reyes Magos para este viernes 6 de enero de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde en el Polyforum La Fe. Habrá brincolines, payasos, rifa de regalos y mucha diversión. Para poder entrar hay que portar un brazalete que se estará entregando hasta jueves en las oficinas del DIF en horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde, o bien al llegar al mismo Polyforum. Con ese brazalete se tendrá derecho a todo.

BRONCA EN PROTESTA CONTRA EL GASOLINAZO

Un zipizape se armó en la protesta contra el gasolinazo que se convocó el lunes en la tarde en el monumento a Benito Juárez de Nuevo Laredo. Resulta que en el lugar estaba un grupo de aproximadamente 40 personas, de las cuales la gran mayoría eran ciudadanos apolíticos, pero a la vez estaban algunos integrantes del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) encabezados por Rogelio González Santillán. Más tarde, arribó otro contingente de aproximadamente 30 personas, también integrantes de MORENA encabezados por Gastón Herrera (quien es antagónico del otro grupo). Al llegar al monumento empezaron a repartir la revista Regeneración que edita MORENA, lo cual no fue bien visto por los ciudadanos apolíticos que estaban en el lugar, quienes le reclamaron que intentaran politizar la protesta. Se hicieron de palabras y finalmente unos se pusieron en un lugar, y otros en otro. Juntos pero no revueltos. La protesta duró casi una hora. La verdad se esperaba más gente, pero por lo visto la apatía ciudadana sigue prevaleciendo. Es más fácil criticar desde la comodidad de un escritorio, que saliendo a la calle.

APARTE DEL AUMENTO TAMBIÉN ESTÁ EL ROBO DE GASOLINA

Si bien es evidente que el aumento en el precio de las gasolinas perjudica seriamente a la economía de los automovilistas, también es cierto que más perjudicial resulta el robo que se hace en las gasolineras hacia los clientes. Y es que para nadie es desconocido que muchos empresarios del ramo gasolinero manipulan las bombas para echar combustible de menos. El robo en ocasiones llega a ser hasta del 40 por ciento del consumo, o sea que por cada 100 pesos te echan realmente 60 pesos. Es por eso que muchos cuando van a cargar el energético a ciertas gasolineras se dan cuenta que la aguja que marca el combustible no sube lo que debe subir, y eso es por el robo. Y esto no es vigilado por nadie, porque como ya sabemos, la Profeco es un vil cero a la izquierda. Así es que el problema no es el aumento en la gasolina, el problema es el robo que se comete en algunas gasolineras.

ACLARAN QUE HAY SUBSIDIO EN LA FRONTERA

La diputada federal Yahleel Abdala Carmona ha salido a aclarar que para la frontera hay un subsidio en el costo de las gasolinas, aunque depende de los concesionarios el aplicarla. Dijo que con dicho subsidio la gasolina Magna Sin puede ofrecerse en 13.26 pesos por litro, en lugar de los 16.02 que es el precio máximo, mientras que la Premium la pueden dar en 16.02 pesos en lugar de los 17.80 máximos. Informó que hasta el momento hay 29 gasolineras que están ofreciendo en Nuevo Laredo el combustible subsidiado, esto para evitar que muchos se vayan a cargar a las estaciones de Laredo, Texas (como quiera van). A los empresarios gasolineros que subsidien la gasolina la SHCP se les apoyará con beneficios en el ISR y el IVA. No pos ta gueno.

ENORMES LAS FILAS DE PAISANOS

La noche del lunes las filas de paisanos por el bulevar Colosio con rumbo al puente internacional número dos llegaron hasta la altura del Centro Cultural. El martes por la mañana estaban a la altura del parque Finsa. Y todavía se espera que este miércoles arrecien más las filas y se intensifiquen el fin de semana. Incluso la fila para residentes que se ubica por la avenida Degollado, también ha estado repleta. La verdad si no hay nada importante que ir a hacer a Laredo, Texas, ni vayan, porque está bien canijo cruzar. De hecho muchos de los que viven en Nuevo Laredo y trabajan en Laredo, Texas, de plano se están quedando de aquel lado, pues no pueden estar cruzando a diario, o de plano no están yendo a jalar. Esto es algo que se repite cada año y ni modo, hay que aguantar vara.

INVIERNO CÁLIDO

Indudablemente las temperaturas que estamos viviendo en estos días, no solo en Nuevo Laredo, sino en Tamaulipas y gran parte de México, son por demás inusuales. En otros años para estas fechas ya estábamos temblando de frío, sin embargo este año las temperaturas han sido por demás agradables, en un promedio de 20 grados centígrados. Incluso tanto la Noche Buena como Fin de Año, fueron de los más agradables de los últimos años. Ya llevamos dos semanas de invierno, y nada que lo parece, pues el frío se ha retrasado. Hasta el momento solo un frente frío, de los casi 20 que llevamos, ha sido contundente. Y claro está que no falta quien diga que esto es consecuencia del cambio climático en la tierra, pero sea como sea, el caso es que el frío no se ha hecho del todo presente. Y por tanto hay quienes dicen que la primavera también se retrasará. Por mientras y por lo tanto a mí no me lo crean, pero dicen que hasta los de la paletería Regia lamentan haber cerrado a mediados de noviembre.

LO ÚLTIMO

Debido a las fiestas decembrinas pocos se dieron cuenta que la semana pasada falleció el maestro de karate, Matías Cuellar. Muy conocido en la localidad, y quien trajo el Karate Do a Nuevo Laredo. Fue agente policial y guarura del profesor Pedro Pérez Ibarra. ¡Descanse en paz!... Gustavo Cárdenas Gutiérrez fue el único diputado federal de Tamaulipas que se negó a aprobar el gasolinazo propuesto por el Presidente Enrique Peña Nieto. Algo que hay que destacárselo. Por su parte Abdies Pineda Morín, se abstuvo de votar al respecto. Los demás diputados aprobaron la medida… Y finalmente el Presidente Enrique Peña Nieto logró cumplir con el objetivo de su eslogan gubernamental ese que dice “Mover a México”. Ya lo está moviendo, pero en contra del gasolinazo.

Comentarios, chismes y mentadas de mami en almaniger@gmail.com