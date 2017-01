Sostienen reunión empresarios gasolineros en Reynosa

Para conocer de primera mano cuales son los incentivos fiscales que les ofrece Hacienda, porque todo ha sido perdido durante estos últimos días, dijo el empresario Rigoberto Ramos

Por: Norma Sánchez/Reynosa El Día Lunes 02 de Enero del 2017 a las 19:53

Al sostener una reunión empresarios gasolineros de Reynosa, revelaron que en ningún momento se logró llegar a algún acuerdo, pese a haber estado presentes algunos legisladores

Autor: Max Peñaloza

A decir de Rigoberto Ramos Ordoñez, la tarde de este lunes buscaron conocer de primera mano cuales son los incentivos fiscales que les ofrece la Secretaría de Hacienda, porque todo ha sido perdido durante estos últimos días.

“Estamos poniéndonos de acuerdo y estamos revisando las condiciones en las que estamos, primero que nada Hacienda nos obliga a comprar a un precio determinado no fiscal y nosotros estamos vendiendo a un precio más barato, es decir compramos caro y vendemos barato”, dijo.

Añadió que “Hacienda nos quiere decir en una regla no muy clara como vamos a recuperar ese dinero, la reunión de hoy es para llegar a un acuerdo y conocer cómo vamos a poder obtener ese estímulo fiscal, supuestamente se maneja a través de los medios”.

Y reiteró que la Secretaría de Hacienda no le da datos claros, por eso están en debate que cual será la definición final de las gasolineras, por lo que adelantó que mañana martes llevarán a cabo una rueda de prensa.

“El día de hoy no hay beneficio, puras pérdidas, los ciudadanos piensan que es una situación de nosotros y no es así, es de Pemex, porque son ellos los proveedores y el precio ellos lo fijan, nosotros solo la distribuimos”, se defendió el entrevistado al decir que la culpa no es de ellos.

Aun no se han evaluados las pérdidas, pero alguna gasolineras han cerrado por desabasto, dijo tajante Ramos Ordoñez, “en Reynosa hay desabasto, no hay dato exacto y hay inconformismo, lo más drástico se los daremos a conocer en la rueda de prensa y el gremio está enojado por las pérdidas de 2 a 3 pesos que a final del día la gente o la ciudadanía no sabe cómo están las cosas”.

La representación de un 90 por ciento de las gasolineras se reunieron en esta frontera de Tamaulipas, para atender la situación que cobra notoriedad, Matamoros, Río Bravo y parte de la Ribereña hicieron acto de presencia, reiteró Rigoberto Ramos.