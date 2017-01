Descartan en Matamoros que sea buen momento para reforma energética

Si los diputados del PRI hubieran apoyado la propuesta cuando Vicente Fox o Felipe Calderón eran presidentes, la situación fuera diferente, dijo el empresario Ramiro González

Por: Isabel Rendón/Matamoros El Día Lunes 02 de Enero del 2017 a las 19:46

El empresario de Matamoros, Ramiro González Garza, descartó que la reforma energética aprobada en este sexenio sea mala, pero no llega en el mejor momento

Autor: Isabel Rendón

Matamoros, Tamaulipas.- El empresario de Matamoros, Ramiro González Garza, descartó que la reforma energética aprobada en este sexenio sea mala, sin embargo dijo que no llegó en el mejor momento.

Explicó que si los diputados del PRI hubieran apoyado la propuesta en los tiempos en los que Vicente Fox o Felipe Calderón eran presidentes, la situación hubiera sido diferente y de beneficio para México.

“En estos momentos son varios los factores los que influyen de manera negativa y uno de ellos es justo la devaluación, el tipo de cambio ocasionada por el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos”, mencionó.

Apuntó que otro factor es sin duda la estrepitosa caída en el precio del petróleo y aunado a lo anterior también se le debe agregar el factor de la inseguridad, así como los aumentos en los precios de la gasolina y del gas.

Consideró que no se volverá a ver la venta de gasolina pirata, sin embargo, no descartó que se vuelva a dar el contrabando del carburante, es decir que la gente lo vuelva a adquirir en el lado americano como ocurrió en el pasado.

vmp