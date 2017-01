Otra protesta contra el alza a la gasolina

Siguen las protestas contra el aumento a la gasolina y ahora le tocó al activista político, Francisco Chavira Martínez, celebrar una y lo hizo a la entrada del puente internacional número dos, acompañado de unas 30 personas, mismas que mostraron una enorme pancarta con la imagen del Presidente Enrique Peña Nieto vestido de vaquero y con dos pistolas de gasolina en las manos y la leyenda “¡Esto es un asalto! No al gasolinazo. Diputados federales traidores”, así como varias cartulinas con mensajes similares. A decir verdad Chavira y su gente tuvieron una buena respuesta de parte de quienes cruzaban en esos momentos hacia la vecina ciudad. Y como no va a ser así si todos estamos engorilados por el aumento en las gasolinas, que conllevará a su vez más incrementos en todos los productos. Chavira dijo que las manifestaciones continuarán, y claro que será así, pues la inconformidad es generalizada.

SUPERVISA RIVAS PASO POR EL PUENTE DOS

Y mientras Chavira y su gente protestaban, por los alrededores del puente dos llegó también el Presidente Municipal de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar, y no precisamente a protestar, sino a ver como andaban las filas hacia los “yunaites”, y no justamente porque quisiera ir al otro lado de “shopping”, sino más bien a verificar que tan tardados están siendo los cruces con la llegada de los paisanos que van de regreso a Estados Unidos, checando que no haya congestionamientos y que el carril para fronterizos esté funcionando como debe ser, y que así los fronterizos tarden menos tiempo en cruzar.

SE ESPERA LA PAISANADA

El alcalde Rivas estuvo acompañado del director del Instituto Tamaulipeco del Migrante, José Carmona, así como de los regidores Imelda Sanmiguel Sánchez, Nora Hinojosa García, Alfredo Guarneros Carranza, Carlos Bulas Villarreal y Fernando Torres Villarreal, además del Secretario de Seguridad Pública, José Guadalupe Torres Castillo y el director de Protección Civil Municipal, Omar Enríquez. El munícipe dijo que se espera que a partir del miércoles se venga el éxodo fuerte de paisanos, y se intensifique el fin de semana, por lo que estarán preparados para atenderlos y brindarles la seguridad y atenciones que se merecen.

LOS BENEFICIOS DE LA COMAPA

A través de un comunicado la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) dio a conocer que más de mil 300 usuarios se beneficiaron durante diciembre de 2016 con el programa de 100 por ciento de descuento en recargos y accesorios que lleva a cabo la dependencia, a la vez que se informó que este incentivo continuará vigente durante el presente mes para que puedan utilizarlo aquellas personas que cuentan con adeudos atrasados ante la paramunicipal. Se informó que a estos usuarios el organismo operador condonó más de 2 millones 835 mil pesos, realizando convenios de pago o bien liquidación de adeudos pendientes. Se anunció que la vigencia del programa 100 por ciento de descuento en recargos y accesorios vencerá el próximo martes 31 de enero del presente, por ello es que se invita a usuarios a acudir a regularizar sus situación sin importar qué tan pequeño o grande sea el adeudo pendiente, lo importante es acudir y conocer los diversos esquemas de pago y elija el que más se adecúe a su economía familiar.

RESTAURAN EDIFICIO DE LA SECUNDARIA 1

Dentro de los proyectos de restauración de edificios históricos, el gobierno municipal a través del Fideicomiso del Centro Histórico de Nuevo Lardo, restaura el viejo edificio de la Escuela Secundaria General Número 1, el cual es un icono de este puerto fronterizo. De acuerdo con Eduardo Alarcón Santos, director del referido fideicomiso, desde hace 75 años que la escuela fue creada, no había recibido el mantenimiento adecuado, motivo por el cual se está trabajando minuciosamente en ello. Para empezar se restauró todo el techo de la biblioteca, la cual registraba enormes grietas que causaban que se inundara el interior. Ese problema ya quedó resuelto, y se trabaja en otras áreas. Pues que bueno que se haga este trabajo, porque la verdad lo amerita el edificio de la Secundaria 1, la primera que tuvo Nuevo Laredo.

EL PRIMER TAMAULIPECO DEL AÑO

Que fue en el Hospital General de Mante Tamaulipas donde nació el primer tamaulipeco del 2017, un pequeñín que pesó 3 kilos 805 gramos, midió 51 centímetros y llevará por nombre Miguel. Por este hecho significativo los padres del menor recibieron gratuitamente la primer acta de nacimiento de su hijo en el nuevo Formato Único y a nombre de la presidenta del DIF, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, la Directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Omeheira López Reyna, les entregó de regalo, artículos diversos para recién nacido. No pos ta gueno.

BRENDA CÁRDENAS CON BEBÉ EN BRAZOS

En lo que respecta a Nuevo Laredo la diputada local, Brenda Cárdenas Thomae, acudió el pasado domingo al Hospital Materno Infantil para conocer a Fernanda, la primer bebé que nació en este 2017 en dicho nosocomio. Igualmente conoció a Itzel, la última pequeña nacida ahí en el 2016. A ambas niñas les llevó algunos regalos. Esto es parte de la labor social de Brendita, quien la verdad ha estado haciendo un gran papel como legisladora.

EL RETO PAPA MILO

Debido a la grave situación de salud que presenta el país en la actualidad, generada en gran parte por la obesidad y sobrepeso, la empresa Sport Gym Papa Milo, que dirige el buen amigo Pepe Zapata iniciará el próximo 14 de enero un reto para bajar de peso enfocado tanto adultos como niños. Y es que con tanta tragazón decembrina, muchos andamos pasados de peso, y pues hay que bajar la panza. Por eso Papa Milo, empresa socialmente responsable inicia este programa en el que se busca apoyar a gente extremadamente obesa a bajar de peso, con la garantía de que en cuatro meses lograrán el objetivo. Las inscripciones ya están abierta y los primeros 25 participantes tendrán gratis el cuarto mes. Los interesados deben acudir a registrarse a Coahuila 1405, de la colonia Guerrero, o bien llamar al teléfono (867) 715 4158 para mayores informes.

