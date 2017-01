Se oponen en Altamira al aumento en las gasolinas

Habitantes de la urbe industrial demostraron su repudio contra el alza a las gasolinas que entro en vigor desde el primer día de este 2017, con una march

Por: Carlos Juárez/Altamira El Día Lunes 02 de Enero del 2017 a las 14:48

Habitantes de Altamira demostraron su repudio contra el alza a las gasolinas que entro en vigor desde el primer día de este 2017, con una marcha

Autor: Carlos Juárez

Altamira, Tamaulipas.- Habitantes de Altamira demostraron su repudio contra el alza a las gasolinas que entro en vigor desde el primer día de este 2017, con una marcha.

El movimiento inicio en la plazoleta José de Escandón, hasta el kiosko de la plaza principal de Altamira.

Fue hasta dicho lugar que el grupo encabezado por el activista Gabino Delgado Castellanos, exigió ponerle un alto a los incrementos.

“No podemos en esta ocasión permanecer callados, no podemos permanecer en silencio. Aquí es donde quisiera era ver a los políticos de Altamira", añadió.

Enfatizó que los diputados federales se han dedicado a regalar despensas y que creen que con ello ya están cumpliéndole a la ciudadanía, cuando es bien sabido que hacen eso porque buscan otro cargo político.

"Ahora se acostumbra que con ser diputados y dar despensitas en una colonia y entregar jarabes para la tos ya están cumpliendo y no, a ellos no los pusimos para eso, eso lo están haciendo porque están buscando otro cargo político", finalizó.

vmp