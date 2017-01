Realizó Fiscal de Ciudad Victoria 350 trámites al iniciar el año

De contribuyentes que aprovecharon los descuentos que se ofrecen para el pago de tenencia y recargos, informó jefe de la dependencia en la capital del Estado, Mauricio Guerra

Por: Liliana Torres/Ciudad Victoria El Día Lunes 02 de Enero del 2017 a las 14:29

En el primer día del año la Oficina Fiscal de Ciudad Victoria realizó hasta 350 trámites, informó jefe de la dependencia, Mauricio Guerra Martínez

Autor: Fabián Meléndez

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Debido a los descuentos del pago de tenencia y recargos, en el primer día del año la Oficina Fiscal de Ciudad Victoria realizó hasta 350 trámites, informó jefe de la dependencia, Mauricio Guerra Martínez.

Exhortó a los contribuyentes a que se acerquen a las ventanillas de la Oficina Fiscal a ponerse al corriente con los pagos de derechos vehiculares, especialmente ahora que hay diversos descuentos, destacando que los vehículos del año 2011 hacia abajo no pagarán tenencia.

“Vehículos del 2012 al 2016, se tomará en cuenta la depreciación del valor de su factura, si un vehículo que costaba 270 mil pesos será sujeto al pago de la tenencia y siempre en papel sería nuevo, para quienes tengan vehículo de estas cantidades van a generar la depreciación”, explicó.

Manifestó que hay descuentos para los contribuyentes con retraso en el pago de derechos vehiculares; un 20 por ciento para los vehículos del 2012 al 2016 y el 100 por ciento de recargos sobre el pago de la tenencia, y no del total de los derechos vehiculares.

Comentó que hasta el 2016, se tenía un rezago del 50 por ciento del pago de tenencia de un padrón de 140 mil vehículos, estadística que cambiará de forma considerable, ya que para este año, de dicho padrón, son 30 mil vehículos los que pagarán tenencia.

“Ahora en el 2017 los vehículos de acuerdo al modelo no pagarán tenencia, entonces tenemos un padrón como de 140 mil vehículos de los cuales no van a pagar tenencia unos 30 mil, entonces va disminuir el padrón de vehículos que pagarán”, expresó Guerra Martínez.

Señaló que hay convenios para el pago de la tenencia, en un primer pago se cubre el 20 por ciento del total y en seis parcialidades el resto, “se beneficia el pago oportuno de cada contribuyente mediante esas parcialidades, pero los convenios que ya se tenían deben cumplirse, aun y cuando ya no se pague tenencia en los modelos del 2011”.