Reyes Spíndola inculca a sus alumnos pasión, paciencia y disciplina

La actriz ya cuenta con cinco escuelas de actuación

Domingo 01 de Enero del 2017

Autor: Notimex

México, (Notimex).- Patricia Reyes Spíndola resaltó que como profesora es muy estricta con sus alumnos, pues desea que los nuevos talentos de la actuación amen su profesión y sean dignos de ella.

“Yo siempre les digo que el que no tiene pasión, paciencia y disciplina, mejor se dedique a otra cosa y no nos haga perder el tiempo, y que tampoco nosotros se lo hagamos perder. La actuación no es verte bonita a cuadro, es esforzarte todos los días por hacer una buena interpretación”, destacó la actriz.

Fue a mediados del año pasado cuando inauguró su quinta escuela de actuación en México en la exclusiva zona de Polanco. Las otras se ubican en la colonia Juárez, Satélite, Interlomas y Puebla.

“Diciembre fue un mes complicado porque se aplican muchos exámenes y a través de ellos se analiza quiénes funcionan para esto y quiénes no, por lo que tienes que hablar claro cuando los resultados no les favorecen”.

Dijo a Notimex que son muchos los jóvenes que tienen inquietud por la carrera de arte dramático, sobre todo para desempeñarse en el género teatral.

“Todas las generaciones le vienen dando duro, las veo con mucho talento. Hay jóvenes que sí saben lo que quieren y otros que de plano no, pero se inscriben por curiosidad, lo importante es que tienen interés y solo falta pulirlos”, externó.

Aunque a Reyes Spíndola le han solicitado abrir sucursales en otras ciudades del país, asegura que por el momento no puede hacerlo, debido a que la distancia le imposibilitaría estar al pendiente del funcionamiento de todos.

“Con la quinta escuela cerramos el proyecto. A la de Puebla no se me dificulta ir porque estoy a dos horas de camino, pero para ir más lejos se me complicaría brindar el servicio y mantener el prestigio que tiene M&M Studio”, concluyó.