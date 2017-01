Sin medirse la calidad del aire en Altamira

Carlos Juárez /Altamira El Día Domingo 01 de Enero del 2017

Altamira, Tamaulipas.- La calidad del aire en el municipio de Altamira no se ha logrado medir durante los últimos tres años, a pesar de que existen 35 empresas de donde emanan contaminantes, dijo el director de Ecología y Medio Ambiente, Francisco Illescas Martínez.

Mencionó que los equipos especiales, PM10, fueron entregados descompuestos por la anterior administración, misma que tampoco realizó los estudios e indicó que ya están gestionando la compra de los aparatos.

"No existen, ya no sirven, los PM10 están ahí, hay uno nada más y no sirven, están sin funcionar, actualmente solo hay uno", manifestó.

Consideró urgente la adquisición de estos equipos, pues de acuerdo a las estadísticas, es Altamira uno de los municipios con problemas en la calidad del aire, siendo una de las causas la zona industrial.

"El sector industrial obviamente si repercute de cierta manera sobre el municipio y las plumas de contaminación que se generan si pueden llegar a ser impactante, es necesario monitorear la calidad del aire", precisó Illescas Martínez.