Pensionado en Reynosa se gana la vida cantando

A fin de "completar" para sus medicinas para la diabetes, Luis Carreño Alvear recorre calles y colonias de esta frontera, acompañado de una bocina, una memoria con música y un micrófono

Por: Rosalía Quintá Uresti/Reynosa El Día Domingo 01 de Enero del 2017 a las 10:00

Luis Carreño Alvear, un jubilado del Seguro Social, se gana la vida cantando en Reynosa

Reynosa, Tamaulipas.- El municipio de Reynosa ha recibido a paisanos de todo el país, especialmente del Estado de Veracruz, quienes han enriquecido el entorno con su comida, su música y su alegría, tal es el caso de Luis Carreño Alvear, un jubilado del Seguro Social.

En entrevista, manifestó que para "completar" para sus medicinas para la diabetes, recorre calles y colonias de esta frontera, acompañado de una bocina, una memoria con música y un micrófono para interpretar sus melodias.

"Es que las pensiones del Seguro son bajas y ya desde hace varios años que se me ocurrió hacer lo que más me gusta, que es cantar y poder ganarme un dinero que me ayude a comprar mis medicinas", externó.

Nacido en Veracruz, criado en Cuernavaca, Morelos y viviendo en Reynosa desde hace 40 años, Don Luis dijo que a pesar de las dificultades hoy hace lo que más le gusta y que a veces la gente lo contrata para cantar en quinceañeras o todo tipo de reuniones.