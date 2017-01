Uruguayo Rodríguez reconoce lo importante que es llegar al Pachuca

El delantero uruguayo Braian Rodríguez admitió que llegar al club de futbol Pachuca representa una gran oportunidad en su carrera, por lo que confía en responder a las expectativas

Por: Notimex El Día Sabado 31 de Diciembre del 2016 a las 20:13

Pachuca, Hidalgo, (Notimex).- El delantero uruguayo Braian Rodríguez admitió que llegar al club de futbol Pachuca representa una gran oportunidad en su carrera, por lo que confía en responder a las expectativas.

“Es un salto importante en mi carrera, quiero disfrutarlo y aprovecharlo al máximo”, aseguró, al tiempo de destacar que el proceso de adaptación a los Tuzos “ha sido muy positivo”, sobre todo porque el resto del plantel lo ha recibido muy bien.

“Todos me han tratado excelente y eso me tiene contento, me ayudará a adaptarme más rápido”, indicó.

Asimismo, explicó que tenía conocimiento de lo que significa este equipo, luego que en alguna ocasión tuvo la oportunidad de realizar trabajo de pretemporada.

“Hay muy buenos jugadores, es un plantel competitivo. Conocí las instalaciones cuando estaba en Everton y la verdad es que es una gran institución”, sentenció.

El cuadro que dirige el uruguayo Diego Alonso debutará en el Torneo Clausura 2017 de la Liga MX el sábado 7 de enero, cuando se vea las caras con León en el estadio Nou Camp.