Ciudadanos de Tampico protestan por 'gasolinazo'

Uno de los manifestantes, Néstor Luna Ortiz, mencionó que el malestar que tienen es en contra del Gobierno Federal, por autorizar a partir del 1 de enero un alza al precio de los combustibles

Por: Baldemar Mijangos/Tampico El Día Sabado 31 de Diciembre del 2016 a las 18:00

Al menos 20 personas realizaron una manifestación pacífica frente a una gasolinera de Tampico, para repudiar el alza autorizada en el precio de los combustibles

Tampico, Tamaulipas.- Al menos 20 personas realizaron una manifestación pacífica frente a una gasolinera de Tampico, para repudiar el alza autorizada en el precio de los combustibles.

Los manifestantes se apostaron en las avenidas Ejército Mexicano y Miguel Hidalgo con cartelones, donde decían no al llamado 'gasolinazo'.

Durante la movilización los quejosos hicieron la convocatoria a la comunidad, para que no adquiera combustible para sus autos durante los primeros días del año, es decir, se abstenga de comprar la gasolina los días 1, 2 y 3 de enero.

En entrevista, Néstor Luna Ortiz indicó que el malestar que manifiestan es en contra del Gobierno Federal, por autorizar a partir del 1 de enero un alza al precio de los combustibles, ya que lesiona la economía familiar.

Agregó que los obreros y las clases populares son los que más sufren este nuevo incremento, debido a que los salarios se encuentran muy bajos, pero reiteró que la movilización se hacía de manera pacífica.

De acuerdo a su postura, los ciudadanos son los 'jefes' de los políticos que están gobernando la nación, es por ello que pueden revertir dicho aumento del precio del litro de gasolina y donde el empresario gasolinero también es víctima de dicha alza, por lo tanto no harán bloqueos en las estaciones de servicio para no incurrir en ilícitos.

Los manifestantes se mantuvieron alejados de la gasolinera de Ejército Mexicano y avenida Miguel Hidalgo, sin paralizar las operaciones del negocio, y estarán al tanto de más movilizaciones que se organicen.