Genera vida Acueducto Guadalupe Victoria

A casi 25 años de estar operando dicho acueducto, fue en diciembre de 2015 cuando registró fallas al sufrir un transformador desperfectos por falta de mantenimiento

El acueducto Guadalupe Victoria entró en operaciones en 1992, la conducción del agua se hace por tuberías de acero y concreto de 36 pulgadas de diámetro, con capacidad para bombear mil litros de agua por segundo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Fue en al año de 1987 cuando el entonces gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, decidió dar solución definitiva al problema de abasto de agua potable a Ciudad Victoria, luego de los estudios se determinó que lo más viable era construir un acueducto desde la presa Vicente Guerrero, recuerda Gustavo Adolfo García Paz.

El cronista de la ciudad destacó que en ese año fue autorizado por el presidente de la República Carlos Salinas de Gortari, el recurso para la construcción del acueducto Guadalupe Victoria que tendría 54.1 kilómetros desde la obra de toma en Villa de Casas hasta la planta potabilizadora en la capital del Estado.

DAN MANTENIMIENTO, FALTA REHABILITACION

Cruz Martin Salazar, coordinador de mantenimiento electromecánico de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa), dio a conocer que están en proceso de instalación del nuevo transformador que se dañó en la contingencia de hace un año.

“Ahorita estamos en el proceso, en el protocolo de rehabilitar un intentor de potencia para energizar el nuevo transformador para tener el respaldo de la energía para los equipos de rebombeo”, dijo.

Los trabajos de mantenimiento que están realizando, dijo, se hacen con recursos del Estado a través de la Comisión Estatal del Agua para Tamaulipas (CEAT), que canalizó 20 millones de pesos.

Además del nuevo transformador, con el recurso instalaron diversos dispositivos nuevos como tableros con arrancadores que operan cada equipo de bombeo en la obra de toma, el tablero de relevadores de protección dual y el cableado nuevo para hacerlo más eficiente y no tener fugas de energía eléctrica que puedan generar nuevas fallas.

Además durante los meses de noviembre y diciembre, con apoyo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua); se hizo un estudio de diagnóstico para ver en qué nivel de eficiencia está el acueducto.

“Nos están por entregar la Conagua el resultado, lo hizo una empresa de México, para darnos el diagnóstico, para tomar cartas en el asunto y determinar qué apoyo se requiere de la federación, el estado y del municipio para la rehabilitación del acueducto”, señaló.

Sin embargo con el mantenimiento tratan de mantener el suministro, dijo el gerente del organismo, Gustavo Rivera Rodríguez, aunque se tiene la instrucción del alcalde Oscar Almaraz Smer de mejorar el servicio y estar siempre al pendiente de cualquier falla que se presente.

Explicó que en la actualidad están operando el acueducto a su máxima capacidad, bombea 950 litros de agua por segundo en promedio a la planta tratadora, “de ahí se procesa el agua cruda que llega de la presa para mandarla al sistema”.

Martín Salazar destacó que con el bombeo de agua están operando y atendiendo la demanda diaria, aunque en ocasiones enfrentan problemas en las partes altas, “pero son por contingencias de falta de energía eléctrica, dejan de bombear y no llega a las partes altas”:



El objetivo del mantenimiento es tener la certidumbre que los equipos están protegidos, que trabajan bajo un régimen de supervisión y tener la certeza de que el abasto no va a sufrir paros.

De los 114 mil usuarios con toma doméstica que la Comapa el acueducto abastece del vital líquido a un 70 por ciento, por ser el principal afluente, además está La Peñita, que abastece a un 20 por ciento y el resto se cubre con los ocho pozos de la zona norte.

“En zona norte tenemos ocho pozos que bombean a carretera salida a Monterrey de ahí distribuimos el agua a tanques reguladores, para de ahí ramificar a las redes de la ciudad en el norte”, dijo.

Advirtió que la segunda línea del acueducto se ha propuesto para atender las demandas durante temporadas de sequía, que es cuando los afluentes de La Peñita y los pozos del norte no tienen agua.

“Como son un suministro de aguas subterráneas, si no hay lluvias no hay recuperación y el vaso de la presa Vicente Guerrero, tiene suficiente agua para una segunda línea y atender esas necesidades cuando se presenten problemas de sequías”, agregó.



SUMINISTRO GARANTIZADO

Rivera Rodríguez reiteró que en la actualidad el suministro a la ciudad está garantizado, aunque en ciertas zonas altas deban tandear, lo importante es que los equipos de bombeo estén trabajando al 100 por ciento, para que no se vean afectados por fallas mecánicas.

Trabajan en el mantenimiento para que el acueducto sea eficiente, con el diagnóstico que están por recibir, tendrán datos importantes en los cuales se van a apoyar para mejorar su funcionamiento.

Son casi 25 años de operar y traer vida a la ciudad, por lo mismo, la Comapa busca que el Acueducto Guadalupe Victoria, opere sin fallas.

