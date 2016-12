Carta al divino

Un empleado de correos estaba a cargo de separar las cartas de destinatario dudoso... las inentregables... Un día le llega una carta de letra temblorosa que estaba dirigida a: Dios, Nuestro Señor, con dirección: El Cielo. Con algo de curiosidad, la abrió para ver el contenido, y dentro, con la misma letra temblorosa se leía:

“Mi querido Señor:

Sabes que en los 87 años de mi vida, jamás te molesté por nada, pero hoy estoy desesperada. Soy viuda, vivo sola y no me queda familia. Para esta Navidad, me invitaron unas amigas que hice jugando a las cartas, y había separado 500 pesos de mi jubilación para comprar pollo, una botella de sidra y pan dulces para llevar, pero alguien entró a casa y me robó ese dinero... No tengo adonde ir, ni a quien pedirle, y me da vergüenza ir a esa fiesta sin tener nada que llevar... ¿Me ayudarías, Señor? Religiosamente, Sara”.

Conmovido, el empleado le mostró la carta a sus compañeros, y entre todos, juntaron 69 pesos que le mandaron a la ancianita en un sobre en blanco. Semanas más tarde, apareció otra carta con la misma letra temblorosa... Excitado y eufórico, llamó a todos en la oficina para abrirla y leerla, la carta decía:

“Mi querido Señor:

¡Sabía que no me ibas a fallar! Dios, gracias a tu milagro, ¡pasé la Navidad más linda de mi vida! Pero no debo dejar de avisarte que sólo me llegaron 69 pesos, los otros seis seguro que se los robaron los rateros desgraciados del correo.

Religiosamente. Sara.

DIVORCIO

Jacobo llama desde Tel Aviv a su hijo Samuel que emigro a Nueva York y le dice: “Lamento arruinarte el día, pero tengo que informarte que tu madre y yo nos estamos divorciando, cuarenta y cinco años de sufrimiento es suficiente”.

“Papi, ¿de que estas hablando? ¡Y justo antes de las fiestas de Año Nuevo!”, grita el hijo.

“No podemos soportar seguir viéndonos, le contesta el padre. Estamos hartos el uno del otro, y estoy cansado del tema, así que es mejor que tu llames a tu hermana Anna en Chicago para contarle; y corta el teléfono”.

Desesperado, el hijo llama a su hermana quien explota en el teléfono: “¿Como que se están divorciando? ¡Yo me voy a hacer cargo del asunto!”

Inmediatamente la hija llama al padre y le dice: “¡Ustedes NO se divorcian! No hagan nada hasta que yo llegue. Ahora mismo vuelvo a llamar a mi hermano y vamos los dos donde ustedes. Hasta entonces no hagan nada ¿ESCUCHASTE BIEN?”

El padre deja el teléfono, mira a su esposa y le dice: “Muy bien Rebeca, todo salió perfecto... LOS DOS VIENEN PARA LAS FIESTAS Y SE PAGAN LOS PASAJES”.

CUESTIÓN DE FAMILIAS

Una niña hace una pequeña pregunta a su madre: “¿Mamá cómo se creó la raza humana?”

La madre le contesta: “Dios creó a Adán y Eva y ellos tuvieron hijos y así se formó la raza humana”.

Dos días después la niña le hace a su padre la misma pregunta. El padre contesta: "Hace muchos años existieron monos y fueron evolucionando hasta los seres humanos que ves hoy".

La pequeña, muy confundida, regresa con su madre y le dice: "Mamá... ¿Cómo es posible que tú digas que la raza humana fue creada por Dios y papá diga que evolucionó del mono?”.

A lo que la madre contesta: “"Mira hija, es muy simple...Yo te hablo de mi familia y tu padre te habla de la suya....”.

TARDECITO

Un hombre en evidente y tremendo estado de ebriedad entra a un bar y dice con voz balbuceante: “¡Feliz año nuevo para todos!”.

El barman pregunta: “¿Feliz año nuevo? ¿En pleno agosto? “.

A lo que el borracho contesta: “¿Ya estamos en agosto? ¡Ay!, ¡Mi mujer me va a matar! Nunca había llegado tan tarde”.

ESPEJO

Una señora que planeaba hacer la cena de fin de año llega a una carnicería y le dice al despachador: “Deme esa cabeza de cerdo de allí”.

Y contesta el carnicero: “Perdone señora, pero eso es un espejo”.

PÁGINAS

- Hola ¿te llamas google?

- No, ¿por qué?

- Porque tienes todo lo que busco, nena.

- ¿Y tú te llamas yahoorespuestas?

- No, ¿por qué?

- Porque haces preguntas estúpidas...

PIZZAS

Estaba una pizza llorando en el cementerio, llega otra pizza y le dice:

- ¿Era familiar?

- No, era mediana..

¡FELIZ AÑO NUEVO!

No me queda más que desearles un muy Feliz Año Nuevo 2017. Que todos sus sueños para este año se hagan realidad. Sin duda alguna el 2017 va a ser un año difícil, por todo lo que se avecina en la cuestión económica, pero como todos buenos mexicanos confiamos en sobrevivirlo. Desgraciadamente ya estamos acostumbrados, pues a decir verdad peores crisis hemos sufrido. Pásenla bien, no tomen mucho, tampoco se dejen caer a la tamalada y por favor no sean nacos, no se pongan a tirar bala a lo loco, tomen en cuenta que pueden herir a alguien. Por lo demás, diviértanse en familia y sanamente.

¡Feliz Año Nuevo!

