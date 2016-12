"Batman" invadirá la televisión de paga el 14 de enero

"Locos por Batman" es el especial que se transmitirá el 14 de enero por la televisión de paga, que incluirá cuatro películas del "hombre murciélago"



México, (Notimex).- "Locos por Batman" es el especial que se transmitirá el 14 de enero por la televisión de paga, que incluirá cuatro películas del "hombre murciélago".

En punto de las 13:55 horas y a través de TCM, se transmitirá la cinta animada "Batman: La máscara del fantasma" (1993), en la que Kevin Conroy presta su voz junto a Mark Hamill, quien da vida al "Guasón".

Al término de esta, pasará "Batman" (1989) de Tim Burton y protagonizada por Michael Keaton. Dicho largometraje se convirtió en el más taquillero de aquel año. A las 17:20 horas se emitirá la secuela "Batman regresa" (1992), que volvió a dirigir Burton y contó nuevamente con Keaton.

El especial concluirá con "Batman eternamente", de Joel Schumacher y con Val Kilmer como "Bruce Wayne", se informó en un comunicado.

"Batman" hizo su aparición en el mundo del cómic en la edición número 27 de "The Case of the Chemical Syndicate", de Detective Comics, en 1939. Un año después ya tenía revista propia. El personaje fue creado por el dibujante Bob Kane y el guionista Bill Finger.