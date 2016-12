Técnico Bueno pide a jugadores concentración sin pretexto alguno

En caso que se repita el retraso en los pagos en el equipo de Chiapas, los jugadores deberán mantenerse concentrados, señaló el técnico Sergio Bueno

Por: Notimex El Día Viernes 30 de Diciembre del 2016 a las 21:48

Autor: Notimex

Toluca, (Notimex).- En caso que se repita el retraso en los pagos en el equipo de Chiapas, los jugadores deberán mantenerse concentrados, señaló el técnico Sergio Bueno, quien comentó que es algo que deben evitar les afecte.

“Están en un club que tiene que transitar por estos caminos con dificultad y que el jugador no tiene que encontrar pretextos en ello para no rendir”, dijo.

Mencionó que “el plantel sabe que no puede distraerse, eso sí, saben a qué equipo llegan, de entrada se les dice 'no llegas al América, no llegas al Cruz Azul, no llegas a los Tigres', que tienen otro potencial económico”.

“Ya hemos sabido navegar en esas aguas turbulentas y estamos muy conscientes de cómo manejar esta situación”, estableció.

Así mismo, afirmó que él es el primero que pide que los futbolistas cobren a tiempo y que para nada está a favor o no se inmute por una situación diferente.

“Soy el primero en decir que el plantel tiene que estar al día, que tiene que haber un compromiso nuevo”, sentenció.