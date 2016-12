El gasolinazo y la traición del presidente

Por: Fidelino Vera El Día Viernes 30 de Diciembre del 2016 a las 20:49

Se fue el 2016 amigos y aprovecho la ocasión para agradecer a mis pocos lectores pero sinceros que durante este año me siguieron, leyeron las coherencias e incoherencias de Letras Cruzadas, no tengo como agradecer ese gesto, mi agradecimiento de corazón y que el 2017 sea mejor que el 2016. Vaticinio que el 2017 será el mejor año de sus hermosas vidas.

Agradecimientos especiales para todos los medios de comunicación donde se publica Letras Cruzadas, sin su ayuda jamás llegaría y le darían seguimiento mis sinceros lectores. Feliz año 2017 de todo corazón.

Gracias amigos, muchísimas gracias, y que vengan los retos del 2017, los cuales estoy seguro que lograran el objetivo. Animo amigos.

No podemos tapar el sol con un dedo, desgraciadamente pensamos que el 2016 era lo peor que a los mexicanos nos iba a suceder, pero veo que no es así, vienen cosas malas en el 2017, cosas brutales, atroces, inhumanas, sanguinarias.

Es un mega golpe a la economía de las familias de nuestro México lindo y querido. Como nos gustaría comentar que el 2016 fue un buen año; claro y por supuesto que no fue así, fue difícil y como dice la Biblia –se verán cosas peores-. Efectivamente.

Prometieron que con las reformas las cosas para México iban a cambiar, parte del pueblo se los creyó y los diputados y senadores votaron para que las reformas estructurales pasaran.

Ahora dice mi mamá que siempre no. Viene el mega golpe y mega aumento a la gasolina.

No más PRI, no más PAN, no más PRD dicen algunos ciudadanos, únicamente nos queda la opción del PEJE, quien en todo momento lo advirtió.

El 1 de enero del 2017 subirá la gasolina y los mexicanos sabemos que es lo que mueve a México y al subir su costo se dispararán todos los productos.

No puede ser posible, pero es una malísima noticia para el PRI y más para los más de 120 millones de mexicanos.

Creo que al tomar esta decisión al Partido Revolucionario Institucional le ira como en feria a nivel nacional.

Estas decisiones, simplemente le están planchando el camino al tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, para que despache desde Los Pinos.

Ahora sí que algunos gobiernos priistas que se esfuerzan para cumplirle a la población expresan –no me ayudes compadre Peña Nieto-.

El PRI tendrá un costo político muy alto y todo apunta que primero perderá el Estado de México y luego la presidencia de la República.

El PAN tampoco que se haga muchas ilusiones, porque a nivel federal también participaron en el desplome de México, prueba de ello luego de dos sexenios no fueron validados por los mexicanos.

Ha pero el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dijo que pese a los incrementos, el precio de la gasolina es competitivo si se compara con el de otros países.

Nuevos precios de la gasolina para México en 2017

Combustible Precio promedio en 2017

Magna $15.99 pesos

Premium $17.79 pesos

Diésel $17.05 pesos

Brutal el aumento del 20 % al combustible.

¿Pues para quien trabaja el presidente de México? La mayor parte de los mexicanos hace 4 años le dieron el voto de confianza y ahora vemos que defraudo esa confianza. A donde iremos a parar.

El país no aguanta más y seguramente el 2017 se verán los efectos de estas decisiones mal tomadas. Más vale que rectifiquen, porque se realizaran fuertes movilizaciones que ahora si paralizarían al país.

Prácticamente con esta decisión el presidente Enrique Peña Nieto traiciono a su partido, al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y a todos los mexicanos, porque dijo que se iban acabar los gasolinazos.

Según el Presidente Nacional de MORENA, Andrés Manuel López Obrador dijo que el bajará la gasolina a 5.50 pesos y tumbará todas las reformas de Peña Nieto ¿será? Tantéate, pero al fin candidato, corrijo líder de MORENA.

INSTINTO: 2017 viene difícil, pero si usted y yo tenemos salud, créeme que saldremos adelante de todo.

ENFOQUE: La decisión es de usted en las próximas elecciones. Tiene que analizar muy bien para quien va su voto.

Todos los partidos tienen una filosofía excelente, el problema es quien las va a ejecutar, ahí el detalle y el análisis.

