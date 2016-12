Aumentará el Gas LP el uno de enero en Matamoros

Matamoros, Tamaulipas.- El Gas LP aumentará su precio a partir del uno de enero de 2017, pero este sigue sin ser establecido, siendo que a partir de dicha fecha se regirá de acuerdo a la “oferta y la demanda”, dijo el empresario del ramo en Matamoros, Jaime Garza Uribe.



Destacó que ya es segura esta alza, sin embargo, al liberarse los precios se estará viendo la demanda que tenga el combustible, para que en base a ello se decrete el precio final al consumidor.



“Tampoco podemos aumentar de la noche a la mañana los precios, sobre todo a gran escala, tenemos que hacerlo de manera moderada, no podemos afectar de esta manera a la comunidad”, expuso.



Explicó que al momento el litro se encuentra por arriba de los siete pesos por litro, en tanto a partir del primero de enero habrá modificaciones, lógicamente habrá alza y como consecuencia se pudiera estarse presentando un aumento importante.



Resaltó que por el momento no se puede decir cuánto será el incremento, pero señaló que es seguro que si lo habrá, siendo que cada año se registra, más ahora con la liberación de los precios.



"No podemos dar un aumento inmediato y de gran cantidad, ya que estos nos pudiera originar quejas ante la Profeco, en realidad no podemos hacerlo, no hay circulante, la economía de las familias está muy afectada, por lo que habrá que aguantar con precios bajos”, externó.



Dijo que viene una temporada de gran demanda que pudiera originar que haya este incremento al precio, considerando que a partir del uno de enero se estarán liberando los costos y como consecuencia, se puede registrar esta afectación a la comunidad.



Garza Uribe puntualizó que será hasta este mismo domingo uno de enero de 2017, cuando se esté dando a conocer que tanto pudiera incrementar el precio de este combustible en esta ciudad fronteriza.