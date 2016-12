Sacarán de circulación el 50% de las unidades del Gobierno de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El secretario de Administración, Jesús Nader Nasrallah, dijo que en enero sacarán de circulación el 50 por ciento de las unidades oficiales, luego que la administración saliente dejó en malas condiciones los vehículos del Gobierno.



Señaló que a partir de enero se revisarán las cerca de cuatro mil unidades del gobierno del Estado, para determinar cuáles podrán ponerse a la venta, aunque adelantó que el 70 por ciento de estas fueron entregadas en malas condiciones.



Mientras que el 50 por ciento están prácticamente inservibles, dijo, por lo que estas se sacarían de circulación, incluso no las pondrían a la venta a los empleados de Gobierno del Estado, como en años anteriores.



"Por lo pronto esas unidades son inservibles, ni para que ofrecérselas, todas aquellas unidades que estén inservibles no van a salir a su venta, así como bienes patrimoniales que no estén en buenas condicione o que no estén en uso”, expresó.



Nader Nasrallah comentó que en los próximos meses se dará a conocer el monto total de las unidades oficiales que se pondrán a la venta, luego de que se detectó que existe un exceso de vehículos del Gobierno del Estado.



“Se van a cuantificar, vamos a ver los resultados en qué condiciones se encuentran y todas la flotillas inservibles o que ya no tengan reparación van salir a la venta bajo un procedimiento regulatorio, que no lo va a dar el departamento jurídico”, puntualizó.