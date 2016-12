Aseguran en Matamoros que el Gobierno Federal está "matando" al campo

Con el incremento en el precio de los combustibles, sobre todo del diésel, manifestó el comisariado del Ejido el Juanillo en esta ciudad fronteriza, Héctor González de León

Por: Ángel Arias/Matamoros El Día Sabado 31 de Diciembre del 2016 a las 09:00

El Gobierno Federal mandó a la tumba al sector campesino de la región, con el incremento en el precio de los combustibles, manifestó el comisariado del Ejido el Juanillo en Matamoros, Héctor González de León

Autor: Ángel Arias

Matamoros, Tamaulipas.- El Gobierno Federal mandó a la tumba al sector campesino de la región, con el incremento en el precio de los combustibles, sobre todo del diésel, manifestó el comisariado del Ejido el Juanillo en Matamoros, Héctor González de León.



“Es una atrocidad lo que hizo el Gobierno Federal, con la alza del diesel manda a todo el campo y quienes vivimos de este sector a la tumba”, externó al señalar que ahora con todo esto es probable que los campesinos no vayan a sembrar.



Mencionó que en el mes de enero los agricultores comienzan con el proceso de siembra y no se podrá, ya que no hay recursos y con estos aumentos menos.



“Desgraciadamente no nos llegaron los recursos, además de que con este incremento que se viene, no habrá los suficientes para poder sembrar, afectándonos en todos los sentidos, simplemente nos están matando a quienes vivimos del campo”, expuso.



Resaltó que con este incremento ya no se tendrá ganancia alguna para el campesino, ya que lo mucho o poquito que se buscaba obtener de las siembras, en esta ocasión será para solventar los gastos que implica este incremento.



González de León recordó que junto con el diesel, vienen los incrementos a los insumos, lo que implica sin duda alguna una inversión millonaria para poder sembrar en este ciclo de temprano que esta por arrancar.