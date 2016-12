"Piojo" Herrera encantado si delantero Darwin Quintero llega a Xolos

Por: Notimex El Día Jueves 29 de Diciembre del 2016 a las 19:28

Autor: Notimex

Tijuana,(Notimex).- El director técnico de Xolos de Tijuana, Miguel Herrera, consideró positiva la posible llegada del atacante colombiano Carlos Darwin Quintero, procedente del América, aunque sería en trueque por Avilés Hurtado.

"Piojo" Herrera reconoció que la directiva del equipo “canino” le externó la posibilidad del intercambio, pues el timonel argentino Ricardo La Volpe desea unir de nuevo a Hurtado con Silvio Romero en el ataque americanista, tal y como sucedió en su paso con Jaguares de Chiapas.

"No veo tan mala la idea, anoche Jorge (Hank, presidente del club) me comentó que están ofreciendo a Darwin y le dije que si tú lo estás considerando no tengo ningún problema", mencionó Herrera a la llegada del club a Tijuana, tras sostener un choque la víspera ante Atlas de Guadalajara.

Destacó la calidad que tiene Quintero, quien está transferible en América, así que solo resta esperar para conocer en qué términos concluyen las negociaciones, de lo contrario Xolos mantendrá a Avilés Hurtado para el Torneo Clausura 2017 de la Liga MX.

"Obviamente buscan formar la dupla de Jaguares (Silvio Romero y Avilés Hurtado) a nosotros se nos hace buen jugador Darwin, interesante y que marca la diferencia en el futbol mexicano", declaró el estratega tijuanense.