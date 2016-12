Le ayuda el PRI-Gobierno a López Obrador

Por: Alma Niger El Día Jueves 29 de Diciembre del 2016 a las 22:00

La verdad que uno no entiende como es el que el PRI-Gobierno por un lado busca evitar que Andrés Manuel López Obrador, dirigente del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y virtual candidato de dicho partido (por tercera ocasión consecutiva) a la Presidencia de la República, logre dicho cometido de ganar las elecciones del 2018, y por otro el mismo PRI-Gobierno comete tantos errores con los que se deja bien parado al propio López Obrador, y lo fortalecen con miras a lograr su objetivo. Y es que con todos los errores que ha cometido el gobierno federal, y que han desencadenado el alza escandalosa del dólar, el aumento en los productos básicos, el incremento en la luz, en el gas, y a partir de enero en las gasolinas, es por demás evidente que todo está puesto para que AMLO sea el gran triunfador del 2018.

TODO LE HA DADO LA RAZÓN AL PEJE

Y aunque ligeramente hay una probabilidad de que el Partido Acción Nacional (PAN) pueda recuperar la Presidencia de la República, el asunto este de las gasolinas da mayor ventaja a MORENA y su dirigente nacional, el tan conocido “Peje”. Y es que al PAN le afecta el hecho de haber aprobado, junto con el Partido Revolucionario Institucional, la mentada reforma energética, que es la que está ocasionando todo el caos con los combustibles, mientras que López Obrador siempre se opuso a dicha medida. Es más, López Obrador llegó a vaticinar que los precios de los carburantes seguirían subiendo con la reforma energética, tal y como se avizora. Así es que este asunto, y muchos otros más, mantienen a López Obrador a la cabeza en las preferencias electorales para el 2018. Es más, ni juntos el PAN y el PRI lo alcanzan en estos momentos.

EL PAN CON UNA CHANCE, SI POSTULA A UNA MUJER

Claro está que falta año y medio para las elecciones, y que tanto el PRI como el PAN harán hasta lo imposible para evitar que el tabasqueño llegue a la máxima magistratura del país, pero es evidente además que ya no pueden adoptar las mismas mañas y estrategias que adoptaron en el 2006 y en el 2012, pues la gente ya se las sabe, la gente ya las conoce, y sobre todo la gente ya no se deja engañar tan fácilmente. La gente ya entendió que puede agarrar la despensa, que puede agarrar los materiales de construcción, que puede agarrar incluso el dinero que les den, pero a la hora de votar es libre de hacerlo por quien quiera. Y una cosa sí es segura, júrenlo que la gente no volverá a votar por el PRI. El PAN todavía tiene una chance, pero mucho dependerá quien abandere la causa. Y ojo, porque una mujer puede ser una gran opción. Digo, si los pelados no hemos podido sacar el buey de la barranca, quien mejor que una mujer, pues a fin de cuentas las mujeres son las que batallan para hacer rendir el gasto.

MANUAL BÁSICO PARA ESCOGER UNA TAQUERIA

Capítulo I (Básico) “Como escoger el lugar adecuado”.

Es indispensable la democracia, entre más gente, mejor sazón. Se necesitan por lo menos 2 canes merodeando el lugar para validar que no estamos perjudicando el ecosistema.

No importando la movilidad del local, este debe contar con el único y sensacional "Mexican waterproof biological fly killer" (o sea la bolsita con agua que no sé como pero exorciza a las moscas). El lugar de las salsas debe estar visible, adecuadamente abastecido y a la mano de todos los comensales y suficiente limón para bautizar cada taco. Y claro está tu cocota bien fría.



Capitulo II “De la apariencia del Taquero”.

El taquero debe ser una persona madura, preferentemente con bigote para demostrar que es MMM (Muy Muy Mexicano). Diestro en el manejo del cuchillo, el cual es exprofeso para partirle la maraca en pedacitos a la carne en cuestión. Siniestro (con la izquierda) hábil para el volteo de las tortillas (previa untada de aceite girasol-colesterol free). Con memoria prodigiosa para el conteo per capita de tacos digeridos. Con habilidad para delegar a sus chalanes (por lo menos uno). Y con un mandil que alguna vez fue blanco (indispensable).



Capitulo III “De los Chalanes”.

Deben tener también mandil blanco, pero no necesariamente bigote (son aprendices de taquero). Su único talento natural es la fácil identificación y escaneo de mamacitas. Tienen nombre como Cuñao, Cuñado, o el Cachetes. Su única preocupación es la alineación del América o el resultado del clásico, su literatura básica es Sensacional de Buenonas. Su función es cortar limones, cilantro y cebolla, además de destapar los chescos después de cuatro solicitudes de los comensales (no menos). Se saben de memoria el menú, aunque después salen con su babosada de “ya no hay de bistee”.



Capitulo IV “De los Comensales”.

Cualquier mexicano, que se precie de ser mexicano es un potencial consumidor de tacos, el taco es un mal que no respeta sexo, edad o condición social. Un comensal siempre pregunta antes que nada: ¿De qué tienes compa?, revisa las viandas y toma su decisión solo hasta corroborar que algún comensal da su OK pidiendo otro más de carne asada o tripitas. Los comensales siempre hablan en clave entre ellos para que los demás comensales no les entiendan, no importa que a los demás comensales les valga gorro su plática. Un comensal es gandalla con todos los demás comensales, a menos que la otra comensal sea una “mami”, por lo tanto, todas las comensales “mamis” son gandallas. Un comensal es un estratega, apaña lugar tan cerca de las salsa que las alcance con una estirada de mano, pero tan lejos para que se manchen los otros. Un auténtico y experimentado comensal no pide perdón, pide más tacos y de dos en dos para que no se enfríen.

KILOMETRAJE

Manolo le comenta a un amigo: “Voy a tener que vender mi auto porque ya tiene mucho kilometraje”.

Para que lo venda mejor, el amigo le sugiere llevarlo con alguien que le altere el cuentakilómetros.

Pasan dos meses y se vuelven a encontrar.

“¿Lo vendiste, Manolo?”, le pregunta el amigo.

A lo que Manolo responde: “¡Pero como lo voy a vender si tiene muy pocos kilómetros recorridos!”

SUERTE

Una mujer estaba acompañando en el hospital a su esposo, quien salía del estado de coma en que había caído después de varios meses. Ella había permanecido a su lado todos los días esperando su recuperación y cuando finalmente volvió en sí, él le pidió que se acercara, con lágrimas en los ojos: “Querida: has estado conmigo siempre en las malas. Cuando fui despedido, estabas ahí para apoyarme. Cuando quebró mi negocio, estabas ahí. Cuando me dispararon, continuaste ahí. Cuando perdimos la casa, permaneciste conmigo. Cuando mi salud comenzó a fallar, seguías a mi lado. ¿Sabes qué?”.

“Dime, mi vida”.

“Creo que me traes mala suerte”.

Comentarios, chismes y mentadas de mami en almaniger@gmail.com