Alertan por empleados falsos de Desarrollo Urbano en Matamoros

El titular de dicha dependencia, Iván Ricardo Robles, dijo que los ciudadanos no se deben dejar engañar por estos trabajadores falsos, que piden cuotas por acciones de bacheo

Por: Isabel Rendón/Matamoros El Día Jueves 29 de Diciembre del 2016 a las 13:20

Alertan por empleados falsos de Desarrollo Urbano en Matamoros, dijo su titular, Iván Ricardo Robles Flores.

Autor: Isabel Rendón

Matamoros, Tamaulipas.- La Secretaría de Desarrollo Urbano en Matamoros, a través de redes sociales, pidió a la población denunciar a trabajadores apócrifos de la dependencia que les soliciten cuotas para realizar trabajos de rehabilitación, dijo su titular, Iván Ricardo Robles Flores.



Mencionó que es importante que los ciudadanos no se dejen engañar por estos trabajadores falsos, que piden cuotas para llevar a cabo acciones de bacheo en el municipio.



Indicó que en estos momentos se trabaja a marchas forzadas en el programa de rehabilitación de pavimentos, y desafortunadamente se han presentado algunos problemas con los que quieren alertar a la población para que no se dejen engañar.



Precisó que les han reportado que hay un grupo de falsos empleados de Desarrollo Urbano que piden a la comunidad una cuota o apoyo, para realizar acciones de bacheo.



Solicitó a la ciudadanía no dejarse engañar, ya que los empleados de Desarrollo Urbano ni piden dinero por hacer las obras de rehabilitación de pavimentos.



Resaltó que los matamorenses tienen derecho a este tipo de obras porque cumplen con el pago del predial y para ello es justamente lo que se recauda, para poder entregar obras de beneficio colectivo como en este caso es el bacheo.



Explicó que para justificar lo que piden a la comunidad esos falsos empleados de Desarrollo Urbano traen un tipo de material, similar a lo que es la carpeta asfáltica, pero que no lo es.



Manifestó que prácticamente siguen a los empleados que cumplen con su trabajo, y por la obra realizada los falsos empleados piden dinero a la gente.

