Acuerdan acciones para la búsqueda de desaparecidos en Tamaulipas

En la reunión sostenida entre autoridades de la PGJE, PGR y la CEAV, con familiares de personas desaparecidas o no localizadas en la entidad y acordaron reforzar su búsqueda

Por: Mesa de Redacción El Día Miercoles 28 de Diciembre del 2016 a las 19:32

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en coordinación con la PGR y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), encabezó la primera reunión interinstitucional con familiares de personas desaparecidas o no localizadas en Tamaulipas y acordaron reforzar su búsqueda, a través de una serie de acciones a corto y mediano plazo.



En el encuentro estuvieron el procurador de Justicia, Irving Barrios; la titular de la Fiscalía Especializada en la Búsqueda de Personas Desaparecidas, Eréndira Cruzvillegas; el director general adjunto para la Atención a Víctimas de Delito de la CEAV, Jesús Rodríguez Cruz y de la Subdirección Jurídica de la misma Comisión, Jesús Gerardo Villalvazo Salazar.



En la reunión con autoridades del Estado y de la Federación, estuvieron también integrantes de organizaciones de la sociedad civil, como Desaparecidos Justicia Tamaulipas, Colectivo 21 de Mayo y otros integrantes de colectivos de la frontera sur y norte del Estado



De manera conjunta buscarán conocer el paradero con vida o no, de las personas privadas de su libertad en Tamaulipas durante los más recientes seis años, además se pactaron compromisos entre las autoridades con familiares de desaparecidos o no localizados.



Entre ellos se encuentra la revisión de expedientes, organizar mesas de trabajo con la sociedad civil, la búsqueda con vida en los centros de ejecución de sanciones del país y cotejar con el Instituto Nacional Electoral (INE), instituciones bancarias y otras instituciones públicas del país, para detectar posibles movimientos de las personas.



En la reunión celebrada en Ciudad Victoria, las autoridades escucharon la situación por la que han atravesado en su acción de búsqueda de los padres, el esposo, esposa, hijo o hija desaparecidos, a consecuencia de la violencia criminal y que a lo largo de varios años habían solicitado el apoyo gubernamental de Tamaulipas, sin tener eco en su demanda.



El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, también sostuvo una reunión con las familias de los desaparecidos, el pasado mes de octubre, 10 días después de haber asumido el cargo y les reiteró el compromiso de que en su Gobierno dará todo el respaldo que esté a su alcance, para la búsqueda con o sin vida de los desaparecidos o no localizados.