Descartan desabasto de gasolina en Ciudad Victoria

No se han tenido avisos por parte de Pemex o alguna otra instancia, sobre el riesgo de desabasto de combustible en la capital, dijo el secretario del Ayuntamiento, Armando Núñez

Por: Mesa de Redacción El Día Miercoles 28 de Diciembre del 2016 a las 19:13

El suministro de gasolina se realiza de manera normal en la capital del Estado, aseveró el secretario del Ayuntamiento de Victoria, Armando Núñez Montelongo

Autor: Fabián Meléndez

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El suministro de gasolina se realiza de manera normal en la capital del Estado, aseveró el secretario del Ayuntamiento de Ciudad Victoria, Armando Núñez Montelongo, quien descartó que haya desabasto del combustible.



Dijo que hasta el momento no se han tenido avisos por parte de Pemex o alguna otra instancia, sobre el riesgo de desabasto de combustible en la capital, contrario a lo que sucede en el centro del país, en San Luis Potosí o ciudades como El Mante.



“Afortunadamente no hemos tenido el desabasto de combustible aquí en la ciudad y esperamos que así siga”, explicó al añadir, “no se ha presentado ninguna venta de pánico, yo creo que ese fenómeno se dio más en el centro del país”.



El funcionario municipal invitó a la ciudadanía a no caer en compras de pánico o psicosis y afirmó que en caso de que se lance alguna alerta de desabasto, el Ayuntamiento habrá de replicarla entre la ciudadanía, para que tomen las medidas que consideren pertinentes.



“Vemos que ni la sociedad se ha alarmado haciendo colas en las gasolineras de la ciudad, ni tampoco hemos visto que haya desabasto, ni que ninguna gasolinera tenga algún letrero que no hay combustible”, precisó.



Armando Núñez insistió en invitar a la ciudadanía victorense a que “no se desesperen, se está abasteciendo bien las gasolineras, ni siquiera hay colas, hagamos conciencia, que no estemos haciendo compras de pánico”.