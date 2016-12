Molestia general por alza en gasolinas

Por: Alma Niger El Día Miercoles 28 de Diciembre del 2016 a las 22:00

Una gran inconformidad ha generado entre casi todo el pueblo mexicano el anuncio hecho por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre el incremento en las gasolinas a partir del primero de enero. Peor aún en la frontera la inconformidad es generalizada, ya que normalmente en esta zona el precio de los combustibles ha sido más bajo con relación al interior del país. Y el alza va a ser exagerada, tanta que en esta ciudad pasará de un promedio de 11.20 pesos el litro de Magna Sin a 16.02 pesos, ¡casi cinco pesos por litro! Eso es un abuso del gobierno, sobre todo considerando que el Presidente Enrique Peña Nieto juró y perjuró que con la reforma energética no habría más alzas a la gasolina, por lo que esta situación es considerada una vil traición. Lo peor del caso es que seguimos de agachados soportando todos esos abusos del gobierno, que sigue haciendo lo que le viene en gana, total el mexicano es agachado, el mexicano aguanta, el mexicano simplemente se encoge de hombros y dice “pues ya qué, ya ni modo”. Todo sube de precio, y los sueldos bajos. La gente se parte el lomo trabajando y cada vez le alcanza para menos. Por eso hay tanta delincuencia, y esta seguirá creciendo, y con ello todos perjudicándonos. La verdad ya no sabemos a dónde carajos vamos a ir a dar con un gobierno tan malo. Y pensar que todavía le faltan dos años de seguir desgraciando al país.

VUELVEN A GANAR LOS TOROS

Cada vez va más gente a ver al equipo de basquetbol Toros de Nuevo Laredo, dada la buena racha que llevan. El pasado martes volvieron a ganar, ahora al equipo Santos de San Luis al cual derrotaron por marcador de 83 a 74. Previo a esto los Toros salieron de visita a diferentes partes del país donde disputaron seis juegos, de los cuales ganaron cinco. Va bien el equipo, y por eso la gente está respondiendo. De hecho el martes el Polyforum estuvo a una cuarta parte, que a decir verdad es bastante tomando en cuenta que el basquetbol no es muy practicado en la localidad. Y tal vez haya sido porque estamos de vacaciones, o como dijo Felipe Calderón “haiga sido como haiga sido”, pero la afición se hace presente. Y este jueves habrá otro juego, también contra el mismo equipo Santos, y Toros va por la blanqueada. Sea pues.

OTOÑO EN INVIERNO

No sé ustedes pero el clima actual que estamos viviendo en Nuevo Laredo no parece para nada invernal, sino más bien otoñal. Y es que en los últimos días hemos estado a un promedio de 23 grados centígrados, que es un clima por demás agradable para esta región, donde estamos acostumbrados a los 40 grados. Es más, 23 grados nos da calor, pues también estamos acostumbrados a dormirnos con el aire acondicionado en 18 grados. Nada vale que al interior de las casas, con eso de que las estufas han estado constantemente encendidas por tanta tragazón que hemos estado consumiendo (tamales, pozole, menudo, pavo, chocolate, café y quien sabe que más) la temperatura es más caliente. No faltamos los que andamos descamisados en el interior de las casas, nomás para que se den una idea del calor que hay. Y así va a estar en lo que resta de la semana y parte de la semana entrante. Ya para el viernes de la semana venidera se espera un nuevo frente frío, pero nada que nos haga volver a sacar las cobijas gruesas.

GARABATOS Y ALGO MÁS

Dado a que la verdad no hay mucho que escribir en estos días sobre la cuestión política o administrativa, debido a que casi todos andan de vacaciones, y así se mantendrán todavía la semana que viene, durante estos días voy a tener que llenar este espacio con chascarrillos (que tradicionalmente publico los sábado) o bien con algunos viejos escritos de mi vida cotidiana y algunas otras zarandeces. Discúlpenme pero la verdad hay poco material para llenar este espacio. Y yo no me voy de vacaciones, no me puedo dar ese lujo. Y de hecho cuando me voy tengo como quiera que sacar esta columneja, escribir estos garabatos. Es un compromiso que le hice a un viejo amigo para el cual sigo colaborando, aún cuando él ya no está en este mundo.

TECNOLOGÍA CIEGA

Estoy en el aeropuerto de la Ciudad de México esperando un vuelo que me lleve a la ciudad de Monterrey y al cual todavía le faltan dos horas para despegar. Hago tiempo en la sala de espera posterior a la revisión aduanera, y la cual es un enorme complejo comercial, más grande incluso que Paseo Reforma, el área comercial más grande de mi Nuevo Laredo, a donde pienso enfilar en cuanto llegue al aeropuerto regiomontano, una vez que aborde mi camioneta que me espera en una pensión cercana al sector aéreo. En mi espera me tomo una cerveza mientras escucho como van saliendo los vuelos a Tijuana, Hermosillo, Los Cabos, Cancún y un sinfín de partes más. La vista se me nubla y no por el consumo de cerveza sino por estar elaborando este escrito en mi teléfono. Lamento infinitamente que al documentar mi equipaje no haya bajado mi tablero que conecto al teléfono y me ayuda a escribir más rápido y sin dañarme tanto la vista. A un lado de mi cerveza está un sobre de papitas Sabritas que ya devoré, junto a un mentado tazo que venía en el interior y que ya me andaba tragando creyendo que era una papita, así como el libro “El Evangelio Según Jesucristo” de José Saramago que compre en el callejón de La Condesa, en la ahora CDMX, convertido ahora en una gran feria del libro. Y me costó 100 pesos, toda una ganga. No sé si sea “pirata” o legal, lo único que sé es que me ahorre 250 pesos, pues en la librería Iztaccíhuatl de mi natal Nuevo Laredo vale 350 pesos. De hecho me traje otros libros importantes que también me resultaron una ganga, entre ellos otro de Saramago, titulado “Ensayo Sobre la Ceguera”, título muy propio para mí en estos momentos. La lectura de los dos primeros capítulos del libro que habla de una ficticia historia de Jesús, el Jesús de nuestra religión católica, y que a mí muy particular punto de vista puede haber sido una realidad, pues nada sabemos de la vida juvenil del redentor, también contribuyó a que se me haya nublado la vista, amén de que este escrito sigue añadiéndole cansancio a mis ojos. Ya casi no distingo las letras, y me alarma pensar que me esté quedando ciego. De hecho ahora que anduve por el centro de la capital del país detecté una gran cantidad de jóvenes promoviendo el servicio de ópticas. Incluso pude visitar un enorme complejo comercial de puras ópticas por el rumbo de la calle Allende. Le pregunté a uno de los optometristas si tanto así nos estábamos volviendo ciegos como para que hubiera tantas ópticas, a lo que me dijo “la tecnología nos está dejando ciegos”. Y tiene razón, estos aparatos nos están dejando en la ceguera. En no muy lejano tiempo tendremos los ojos grandes como los extraterrestres, como parte de nuestra evolución. Yo por mi parte voy a dejar este relato. Descansaré un poco la vista. Espero que estas dos horas se vayan rápido. Ya extraño Nuevo Laredo. En cuanto llegue haré mi propio ensayo sobre mi ceguera.

Comentarios, chismes y mentadas de mami en almaniger@gmail.com