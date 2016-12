Desabasto de gasolina en Tamaulipas es solo especulación

En Pemex me dejaron en claro de que no hay desabasto de gasolina, es solo especulación por parte de los empresarios del ramo, dijo el diputado federal Gustavo Cárdenas

El Día Miercoles 28 de Diciembre del 2016

El diputado federal Gustavo Cárdenas Gutiérrez, dijo que Pemex)descartó el desabasto de gasolina

Matamoros, Tamaulipas.- El diputado federal Gustavo Cárdenas Gutiérrez, dijo que Petróleos Mexicanos (Pemex) descartó el desabasto de gasolina en Tamaulipas.



Agregó que luego del anuncio en la liberación de los precios de la gasolina, los empresarios del ramo en estos momentos especulan porque no hay desabasto.



Manifestó que muchos quieren llegar al día uno de enero con los tanques llenos y obviamente subir el precio del carburante, ante la liberación de precios anunciada por la federación para el primer día del 2017.



Consideró que como profesionales de esta actividad lo menos que se debe hacer es especular y menos a costa de los ciudadanos; confirmando que en Pemex le dejaron en claro de que no hay desabasto de gasolina en Tamaulipas.



Enfatizó que de ser así, sería un golpe terrible para la economía de los tamaulipecos ya que la situación económica no es la mejor, “todo está muy caro, incluyendo los productos de canasta básica”.



Apuntó que aunque la situación no se generaliza, muchos de los empresarios gasolineros sí aprovechan este momento para tener en reserva el producto y venderlo más caro a partir de enero.

