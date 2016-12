Actriz rusa Irina Baeva está satisfecha con su perfecto acento español

Por: Notimex El Día Martes 27 de Diciembre del 2016 a las 20:07

México, (Notimex).- Después radicar cuatro años en México, la actriz rusa, Irina Baeva, ha logrado un perfecto acento español que le permite hacer creíble su personaje en la telenovela “Vino el amor”.

“Se lo debo a seis meses de estudiar español, a dos años y medio de prepararme como actriz en el CEA (Centro de Educación Artística de Televisa) y a cuatro años que llevo viviendo en México. Al principio me costó mucho trabajo, muchas correcciones de mis directores en telenovelas, pero todo el esfuerzo valió la pena”, declaró la actriz a Notimex.

Aprender de memoria sus textos del melodrama “Vino el amor” influyó mucho en el logro de resultados positivos.

“Hay veces en que sí me ‘resbalo', pero sonrío y vuelvo a repetir. Al inicio de las grabaciones me sentía muy nerviosa, pero a estas alturas ya estoy tranquila y relajada; he tratado de soltarme, de no tensarme ni preocuparme de cómo me salen las palabras, creo que ha funcionado”.

Su participación en esa historia es la tercera en México, luego de “Muchacha italiana viene a casarse” (2015) y “Pasión y poder” (2016). Se trata de su primer protagónico, responsabilidad que también la tenía estresada, pero que hoy disfruta.

“Cuando me dijeron que yo sería la estelar me emocioné mucho, pero también me asusté, porque sabía que no debía defraudar a quienes estaban confiando en mí. Como cabeza de equipo tienes que dar lo mejor de ti porque no solo te observan los productores, también los directores, el elenco y sobre todo, el público. Tienes que llegar de buenas porque tú marcas el buen ambiente, la energía positiva y la vibra”.

Su coprotagonista, Gabriel Soto, influyó mucho para que ella tomara confianza y todo se desarrollara bien.

“Es muy placentero trabajar con él y con todo el elenco. Somos muy buenos amigos, una gran familia y eso es muy padre”, destacó la joven de 24 años.

Acerca del rumbo que tomará su personaje, “Luciana”, en la trama que produce José Alberto Castro, indicó que de momento no lo sabe porque van muy pegados al aire y los escritores evitan dar adelantos.

Sin embargo, indicó que vendrá una serie de situaciones que buscarán la manera de separar a “Luciana” y “David” (Gabriel Soto) y aunque habrá momentos en los que ella cree decaer, se levantará para luchar por su amor en contra de quien sea.

Irina Baeva planea permanecer en México en 2017, aunque también está abierta a opciones de trabajo en otros países.