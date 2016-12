Operativos viales afectan ventas en el centro de Madero

Por: Carlos Juárez/Madero El Día Martes 27 de Diciembre del 2016 a las 15:51

Ciudad Madero, Tamaulipas.- Los operativos que está aplicando la dirección de Tránsito en la zona centro de la urbe petrolera, están afectando las ventas del Mercado 18 de Marzo, indicó el comerciante del área gastronómica, Felipe de Jesús Salas.



Mencionó que aunque los operativos son correctos, pero solo les han traído bajas ventas de incluso un 20 por ciento menos a comparación del año pasado, pues esperaban un repunte del 50 por ciento.



"Siempre es una temporada por las ventas aunque ha sido muy lento, solo fue un día antes de Navidad, la falta de empleo es un factor importante", manifestó.



Dijo que hay una situación que es buena para la circulación pero les afecta porque los tránsitos no dejan estacionar a la gente, lo que es razonable pero no da la oportunidad a la gente que baje.



"Tenemos la mala costumbre de pararnos en doble fila y tránsito no los está permitiendo, pedimos que den tolerancia y dejen estacionarse", puntualizó.



