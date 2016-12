Sin poder actuar Transporte en Altamira por aumento de pasaje

En el caso de las rutas no establecidas, es la Dirección de Transporte Publico del Estado quien las regula, indicó el director de la dependencia municipal, Gualberto Galarza

Por: Carlos Juárez/Altamira El Día Lunes 26 de Diciembre del 2016 a las 19:21

Altamira, Tamaulipas.- El director del Transporte Público en Altamira, Gualberto Galarza Gamboa, descartó que su área pueda actuar en contra de los taxis que ofrecen el servicio de rutas y que subieron cinco pesos el pasaje el 24 y 25 de diciembre.



Reconoció que son incompetentes ante esta situación, además de que dijo desconocer la situación y agregó que en el caso de las rutas no establecidas, tiene que ser la Dirección de Transporte Publico pero del Estado, quien las regule.



“Las rutas que no son establecidas, ahí si se sale fuera de nuestras manos regular los precios, ahí es el Estado el competente para regular el precio”, manifestó.



Y añadió, “en esas rutas que no son establecidas, pero si hay quejas con todo gusto las recibiremos y las haremos llegar a quien corresponda”.



Sin embargo los choferes dieron a conocer que el próximo 31 de diciembre y uno de enero de 2017, volverán a aumentar cinco pesos el pasaje, es decir que pasará de 22 a 27 pesos.



Galarza Gamboa, director de Transporte Publico municipal, dijo que no existen quejas al respecto e indicó que lo que él le corresponde, es únicamente regular las 15 bases establecidas.