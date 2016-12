Turistas llega a Tampico a disfrutar de fiestas decembrinas

Por: Baldemar Mijangos/Tampico El Día Lunes 26 de Diciembre del 2016 a las 19:25

Autor: Baldemar Mijangos

Tampico Tamaulipas.- Un notable número de visitantes, han registrado los diversos sitios de interés turístico que tiene Tampico, expuso la alcaldesa Magdalena Peraza Guerra.



Agregó que aunque no se tiene una cifra precisa, es claro que el Centro Histórico ha sido uno de los más visitados, así como los atractivos que posee en el recinto portuario.



Dijo que fue notable la llegada de clientes a esta parte de la ciudad durante el 23 y 24 de diciembre, cuando se podía ver a la gente realizando compras de regalos de último momento.



Expuso que la vigilancia que se tiene en la ciudad ha contribuido mucho para que no se hayan presentado incidentes graves en la ciudad, escenario que se espera se viva en las fiestas de bienvenida del año nuevo.



De igual modo, dijo que la antigua sede de la Aduana Marítima y el carrusel que fue instalado en la Plaza Hijas de Tampico, lucieron abarrotados por la visita de paseantes en dichos lugares.



Peraza Guerra observó que hubo una notable derrama económica en materia comercial, no sólo en las tiendas del Centro Histórico sino en cada una de las plazas comerciales, entre ellas el Altama City Center que recientemente abrió en Tampico, con dos tiendas ancla de prestigio internacional.