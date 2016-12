Retomarán legisladores de Tamaulipas tema de seguridad interior

Se hará a través de la Ley de seguridad interior, misma que se tiene considerado para el mes de febrero, dijo el diputado federal Edgar Melhem

Por: Norma Sánchez/Reynosa El Día Lunes 26 de Diciembre del 2016 a las 18:05

Autor: Norma Sánchez

Reynosa, Tamaulipas.- El tema de la seguridad será reconsiderado por los legisladores de Tamaulipas, al inicio del 2017, expuso el diputado federal Edgar Melhem Salinas.



Expresó que se hará a través de la Ley de seguridad interior, misma que se tiene considerado para el mes de febrero.



“No sé si haya un periodo extraordinario, pero lo que si sé es que a partir de febrero se está considerando el tema de la ley, porque sé que la comisión de Gobernación junto a la de la Defensa y la Marina empezarán a trabajar a partir de enero”, añadió.



Expuso que lo anterior con la finalidad de poder dar la certidumbre jurídica a las fuerzas armadas de que la labor que se hace en materia de seguridad, está sustentada en la ley.



“Si detienen a alguien tengan el fundamento legal para poder consignarlo ante el Ministerio Público, que tengan las facultades muy claras y también porque no ir pensando en reglamentar el mando mixto para que gradualmente puedan ir capacitándose nuevas policías estatales y poder regresar con el tiempo de manera gradual al ejército y a la marina a los cuarteles”, dijo.



Añadió que al estar puros militares y al haber una contingencia en una colonia, y no haber Policía Preventiva, es que se debe de reglamentar el tema de mando mixto y poder tener acciones de prevención y no solo de reacción.

