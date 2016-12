Asaltan a dos mujeres en mercado de Ciudad Madero

El sujeto, que no fue identificado, llegó a uno de los locales del Mercado 18 de Marzo para exigirle a la locataria el dinero de las ventas y aprovechó para asaltar a una clienta

Por: Carlos Juárez/Ciudad Madero El Día Lunes 26 de Diciembre del 2016 a las 17:49

Una locataria y una clienta del Mercado 18 de Marzo en Ciudad Madero, fueron asaltadas por un sujeto

Autor: Carlos Juárez

Ciudad Madero, Tamaulipas.- Una locataria y una clienta del Mercado 18 de Marzo en Ciudad Madero, fueron asaltadas por un sujeto, quien las despojó de una suma importante de dinero, esto a pesar del operativo implementado por corporaciones de seguridad.



Los hechos ocurrieron la tarde de ayer domingo 23 de diciembre, sin embargo no fue reportado ni denunciado ante las autoridades correspondientes.



Los mismos oferentes dieron a conocer el hecho, mismo que se perpetró "muy rápido" y donde se dio a conocer que una de las víctimas fue una mujer de 50 años, quién se dirigía a hacer su mandado, para después comprar medicamento para controlar su presión arterial.



Se dijo que el sujeto, que no fue identificado, llegó a uno de los locales del Mercado 18 de Marzo para exigir a la locataria el dinero de las ventas, aprovechando que había una clienta para asaltarla.



Las afectadas decidieron no interponer la denuncia correspondiente al hecho; ese mismo día por la mañana, comerciantes pedían mayor presencia policíaca en el centro de abastos, donde durante todo el año se registraron varios robos a locales.